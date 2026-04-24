la spesa cambia volto

Welfare domestico, nel 2005 gli anziani diventano la prima voce di costo delle famiglie

Un'analisi su 65mila lavoratori fotografa una svolta strutturale: il 54% del welfare familiare è destinato all'elder care: si amplia la distanza tra bisogni reali e risposte pubbliche

24 Apr 2026 - 11:50
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La longevità smette di essere una conquista astratta e presenta il conto. Per la prima volta nel 2025, le famiglie italiane spendono di più per assistere genitori e nonni che per crescere i figli. Non è solo un cambio di priorità: è un ribaltamento degli equilibri economici domestici. La fotografia arriva da un'analisi del Centro Studi di Coverflex su oltre 65mila lavoratori: il 54% delle risorse destinate al family care viene assorbito dall'assistenza agli anziani, mentre ai figli resta il 44,6%. Un sorpasso netto, che certifica una trasformazione strutturale legata all'invecchiamento della popolazione e all'allungamento della vita. Dentro quella che viene definita longevity economy, già pari a circa un terzo del PIL italiano, le famiglie stanno riorganizzando le proprie priorità.

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Il cambiamento si riflette prima di tutto nella distribuzione dei carichi di cura. Sempre più lavoratori si trovano schiacciati tra due fronti: figli da crescere e genitori da assistere. È la cosiddetta generazione sandwich, che da fenomeno marginale diventa una condizione diffusa. In questo contesto, il reddito familiare non è più orientato solo al futuro, ma anche e sempre più alla gestione della fragilità. Solo un lavoratore su cinque tra quelli che utilizzano strumenti di welfare per assistere i genitori li ha formalmente dichiarati a carico secondo i criteri normativi. Gli altri restano invisibili per il sistema pubblico, pur sostenendo spese rilevanti. Un vuoto che sposta il baricentro verso il welfare aziendale, sempre meno accessorio e sempre più centrale nella gestione concreta del reddito.

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I numeri confermano questa evoluzione

 Per i figli, la voce principale resta l'istruzione, con una spesa media in crescita del 14%: dai 1.968 euro del 2024 ai 2.249 del 2025. Ma è sull'elder care che si registra l'accelerazione più marcata: chi assiste genitori anziani destina in media circa 4.350 euro l'anno del proprio budget welfare. Una cifra che racconta meglio di ogni teoria il peso crescente della longevità. E non è solo una questione economica. Studi recenti indicano come anche i legami sociali stressanti possano incidere sull'invecchiamento, aumentando il rischio di infiammazioni e patologie. Donne, fumatori e soggetti fragili risultano più esposti: segno che la qualità delle relazioni, oltre alla loro quantità, entra a pieno titolo tra i fattori della longevità. La cura dei genitori anziani sta diventando una componente strutturale della vita lavorativa, con un impatto diretto su reddito e organizzazione quotidiana.

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La trasformazione ha anche una dimensione sociale profonda. Viviamo più a lungo, ma il costo della longevità ricade prima di tutto sulle famiglie. Assistere un genitore anziano è ormai un secondo, a volte un terzo lavoro invisibile, che grava soprattutto sulle donne. Il welfare aziendale è una delle poche infrastrutture capaci di intercettare questo carico. 

Nel quadro generale, si ridefinisce il rapporto tra lavoro, reddito e vita. Se l'87% degli italiani continua a indicare nella retribuzione la priorità principale, cresce l'attenzione per l'equilibrio tra vita privata e professionale. Solo il 31% dei lavoratori si dichiara soddisfatto del proprio pacchetto di welfare. Un segnale chiaro: la longevità non è più soltanto un traguardo demografico, ma una variabile economica che impone nuove risposte.

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