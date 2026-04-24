Per i figli, la voce principale resta l'istruzione, con una spesa media in crescita del 14%: dai 1.968 euro del 2024 ai 2.249 del 2025. Ma è sull'elder care che si registra l'accelerazione più marcata: chi assiste genitori anziani destina in media circa 4.350 euro l'anno del proprio budget welfare. Una cifra che racconta meglio di ogni teoria il peso crescente della longevità. E non è solo una questione economica. Studi recenti indicano come anche i legami sociali stressanti possano incidere sull'invecchiamento, aumentando il rischio di infiammazioni e patologie. Donne, fumatori e soggetti fragili risultano più esposti: segno che la qualità delle relazioni, oltre alla loro quantità, entra a pieno titolo tra i fattori della longevità. La cura dei genitori anziani sta diventando una componente strutturale della vita lavorativa, con un impatto diretto su reddito e organizzazione quotidiana.