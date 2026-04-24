Welfare domestico, nel 2005 gli anziani diventano la prima voce di costo delle famiglie
Un'analisi su 65mila lavoratori fotografa una svolta strutturale: il 54% del welfare familiare è destinato all'elder care: si amplia la distanza tra bisogni reali e risposte pubbliche
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La longevità smette di essere una conquista astratta e presenta il conto. Per la prima volta nel 2025, le famiglie italiane spendono di più per assistere genitori e nonni che per crescere i figli. Non è solo un cambio di priorità: è un ribaltamento degli equilibri economici domestici. La fotografia arriva da un'analisi del Centro Studi di Coverflex su oltre 65mila lavoratori: il 54% delle risorse destinate al family care viene assorbito dall'assistenza agli anziani, mentre ai figli resta il 44,6%. Un sorpasso netto, che certifica una trasformazione strutturale legata all'invecchiamento della popolazione e all'allungamento della vita. Dentro quella che viene definita longevity economy, già pari a circa un terzo del PIL italiano, le famiglie stanno riorganizzando le proprie priorità.
Il cambiamento si riflette prima di tutto nella distribuzione dei carichi di cura. Sempre più lavoratori si trovano schiacciati tra due fronti: figli da crescere e genitori da assistere. È la cosiddetta generazione sandwich, che da fenomeno marginale diventa una condizione diffusa. In questo contesto, il reddito familiare non è più orientato solo al futuro, ma anche e sempre più alla gestione della fragilità. Solo un lavoratore su cinque tra quelli che utilizzano strumenti di welfare per assistere i genitori li ha formalmente dichiarati a carico secondo i criteri normativi. Gli altri restano invisibili per il sistema pubblico, pur sostenendo spese rilevanti. Un vuoto che sposta il baricentro verso il welfare aziendale, sempre meno accessorio e sempre più centrale nella gestione concreta del reddito.
I numeri confermano questa evoluzione
Per i figli, la voce principale resta l'istruzione, con una spesa media in crescita del 14%: dai 1.968 euro del 2024 ai 2.249 del 2025. Ma è sull'elder care che si registra l'accelerazione più marcata: chi assiste genitori anziani destina in media circa 4.350 euro l'anno del proprio budget welfare. Una cifra che racconta meglio di ogni teoria il peso crescente della longevità. E non è solo una questione economica. Studi recenti indicano come anche i legami sociali stressanti possano incidere sull'invecchiamento, aumentando il rischio di infiammazioni e patologie. Donne, fumatori e soggetti fragili risultano più esposti: segno che la qualità delle relazioni, oltre alla loro quantità, entra a pieno titolo tra i fattori della longevità. La cura dei genitori anziani sta diventando una componente strutturale della vita lavorativa, con un impatto diretto su reddito e organizzazione quotidiana.
La trasformazione ha anche una dimensione sociale profonda. Viviamo più a lungo, ma il costo della longevità ricade prima di tutto sulle famiglie. Assistere un genitore anziano è ormai un secondo, a volte un terzo lavoro invisibile, che grava soprattutto sulle donne. Il welfare aziendale è una delle poche infrastrutture capaci di intercettare questo carico.
Nel quadro generale, si ridefinisce il rapporto tra lavoro, reddito e vita. Se l'87% degli italiani continua a indicare nella retribuzione la priorità principale, cresce l'attenzione per l'equilibrio tra vita privata e professionale. Solo il 31% dei lavoratori si dichiara soddisfatto del proprio pacchetto di welfare. Un segnale chiaro: la longevità non è più soltanto un traguardo demografico, ma una variabile economica che impone nuove risposte.