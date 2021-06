Tgcom24.it si conferma nel 2021 per il terzo anno consecutivo la prima fonte di informazione online degli italiani  

Per il terzo anno consecutivo , Tgcom24.it è la testata di informazione online italiana più seguita dai lettori , come certificato dal Digital News Report del Reuters Institute for the Study of Journalism , il rapporto sui media più importante e autorevole in ambito internazionale che da dieci anni fotografa il consumo digitale e la fiducia nelle testate giornalistiche interrogando un campione di circa 100mila fruitori di news . Secondo il rapporto il sito del sistema multimediale di Mediaset ha raggiunto ogni settimana il 24% della popolazione . Tgcom24 si siede sul gradino più alto del podio anche nella classifica dei canali all-news , in coabitazione con SkyTg24 e davanti a Rai News24. L'informazione dei tg Mediaset supera quella Rai. Tra i mezzi utilizzati, continua l'ascesa dello smartphone : più di due italiani su tre lo utilizzano per accedere alle news.

Primi classificati su più fronti - Il risultato eccellente del brand Tgcom24 non riguarda solo l'online. Anche nel settore televisivo, si posiziona al pari di Sky Tg24 e davanti a Rai News24. Il sistema di informazione Mediaset (comprensivo anche di Tg4, Tg5 e Studio Aperto) ha superato quello Rai.

L'indagine - Il Digital News Report è il rapporto redatto dal Reuters Institute for Journalism che analizza in consumo di notizie in tutto il mondo. Il report copre 46 Paesi in tutti e cinque i continenti e mette in evidenza temi come la frequenza con la quale si consultano i giornali, la propensione verso l'informazione a pagamento o la fiducia nei media.

Come si informano gli italiani - Tra i mezzi utilizzati per accedere alle informazioni, sempre più persone prediligono lo smartphone. Negli ultimi otto anni, la fruizione è passata dal 25% al 68%, più di due italiani su tre. Numeri in rapida crescita anche per i podcast, ascoltati da una persona su tre nell'ultimo mese.

L'effetto della pandemia - L'emergenza sanitaria ha modificato le modalità con cui gli italiani (ma non solo) accedono all'informazione: la carta stampata, a causa anche delle restrizioni di movimento, ha avuto un calo in molti dei Paesi analizzati. Situazione opposta invece per l'informazione televisiva, che dopo una flessione nel 2020, in Italia è tornata quasi allo stesso livello (75% contro il 76%) di quella online.

La fiducia nell'informazione italiana - Dopo un 2020 disastroso, con un calo di circa 11 punti, la fiducia degli italiani nei confronti dell'informazione ha recuperato il terreno perso nell'anno precedente. Il risultato complessivo però resta basso (40%): a riscuotere maggior successo sono i brand considerati più imparziali dal punto di vista politico.

Ecco il testo integrale del Digital News Report 2021: