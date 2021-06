Al "Tg dei ragazzi" di Tgcom24 il "Premio Moige" 

Arriva dall’Osservatorio Media del Movimento Italiano Genitori un importante riconoscimento per Tgcom24. Il nostro programma “ Tg dei Ragazzi ” ha vinto il “Premio Moige” nell'ambito della XIV edizione della guida critica ai programmi televisivi family friendly “ Un Anno di Zapping …e di like 2020-2021 ”. La trasmissione è in onda ogni domenica alle 16.45 su canale all news di Mediaset.

La motivazione è la seguente:

“A Il Tg dei Ragazzi per aver realizzato un format (e un’iniziativa) pregevole che oltre ad offrire in tv un valido strumento di informazione per i minori dimostrando grande attenzione alle loro esigenze proponendo contenuti in linea con la loro età, ne stimola anche fattivamente la formazione culturale e creativa con l'esperienza fisica della redazione.



L’Osservatorio Media ha effettuato un attento monitoraggio di oltre trecento prodotti del palinsesto televisivo e web, redigendo la annuale guida critica che offre una valutazione qualitativa dei format televisivi e web andati in onda in fascia protetta sulla tv generalista, oppure on demand e web, e di alcuni canali YouTube.



Il programma di Tgcom24 è stato premiato con una stampa d’arte su carta pregiata dell’artista Alberto Ruggieri, simbolo dello sforzo riuscito di una programmazione che sa conciliare gli obiettivi di share con la qualità del prodotto e la necessità di intrattenimento, informazione, con toni e contenuti adatti alla visione familiare.