Energia solare, giugno record in Ue: è la prima fonte

"L'Italia è tra i Paesi dove l'abbondanza di energia solare è in grado di offrire benefici su tre assi strategici decisivi", ha dichiarato l'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia. "Innanzitutto, può contribuire a rafforzare la sicurezza energetica nazionale: una produzione solare ampia, distribuita e prevedibile consente di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili importate e dalle dinamiche geopolitiche, garantendo maggiore stabilità e resilienza. In secondo luogo, l'energia solare può giocare un ruolo essenziale nel contenimento del costo dell'elettricità. L'elevata disponibilità di produzione nelle ore di picco contribuisce a diminuire i prezzi all'ingrosso, con benefici diretti per tutto il sistema economico. Infine, l'espansione della capacità solare consente una progressiva sostituzione delle fonti fossili, accelerando il processo di decarbonizzazione del sistema elettrico, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)".