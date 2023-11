Torino, inaugurate due "Lavanderie di Papa Francesco"

Il servizio

Rifornite di detergenti per il bucato, oltre a prodotti per la pulizia dei locali o per l’igiene personale come gli shampoo, i rasoi e le schiume da barba e dotate di lavatrici e asciugatrici, le due “Lavanderie di Papa Francesco” di Torino si trovano una all’interno della Parrocchia di San Giorgio Martire, in via Barrili 12, e una nella zona del centro storico, nella casa “Casa dell’amicizia” presso il centro “La Sosta”, in via Giolitti 40.