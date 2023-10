L'Istat: nel 2022 in povertà assoluta 1,27 milioni di minori

Secondo il rapporto Istat sulla povertà in Italia, nel nostro Paese nel 2022 si contano 1,27 milioni di minori in povertà assoluta, pari al 13,4%, valore stabile rispetto al 2021, dove si attestava al 12,6%.

È invece in crescita rispetto al 2021 l'incidenza della la povertà assoluta fra i giovani di 18-34 anni, dall'11,1% al 12,0%. Stesso andamento per gli over 65, al 6,3% pari a circa 881mila persone, rispetto al 5,5% del 2021, anche se in questo caso l'incidenza si mantiene su valori inferiori alla media nazionale.