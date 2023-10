Istat: in Italia oltre due milioni di famiglie in povertà assoluta

La povertà cresce come mai fatto negli ultimi anni.

Lo riporta l'Istat secondo cui nel nostro Paese sono 2,18 milioni le famiglie che vivono in povertà assoluta nel 2022. Tradotto: non sono economicamente in grado di soddisfare i propri bisogni essenziali. Rappresentano l'8,3% del totale e rispetto all'anno precedente, quando erano il 7,7%, si contano 165mila nuclei familiari in più. A livello individuale l'istituto di statistica rileva oltre 5,6 milioni di persone in condizione di povertà assoluta. Sono 357mila in più dell'anno precedente, con la percentuale sul totale che passa dal 9,1% del 2021 al 9,7% del 2022. Un dato drammatico è quello dei minori poveri: sono 1,27 milioni, il 13,4% rispetto al 12,6% dell'anno precedente.