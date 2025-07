Taccier: la piattaforma italiana che rivoluziona il lavoro diventa la top 1 degli store

“Con Taccier, per la prima volta, sarà il lavoro a orbitare attorno alle persone, permettendo così di ricevere solamente proposte in linea con le proprie competenze ed esigenze. Vogliamo offrire un punto d’incontro più giusto, veloce e intelligente tra i talenti e le aziende. Per trasformare davvero il modo in cui troviamo lavoro e lavoratori, serve un gesto semplice ma potente: scaricare l’app. È completamente gratuita e più utenti ci saranno, più potremo fare la differenza”, afferma Simone Piombi, Ceo di Taccier.