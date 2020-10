Prendersi cura dei propri animali con un click: l'idea di una startup italiana 

È un'idea semplice ma rivoluzionaria quella alla base di KPET: digitalizzare in modo facile e sicuro i processi di ricerca, prenotazione e pagamento di qualsiasi servizio per animali domestici. La startup italiana vuole promuovere così un rapporto tra vantaggi e tutele, bilanciato tra professionisti e clienti, incentivando entrambi al rispetto reciproco e reinvestendo parte delle proprie risorse nell'ambiente economico in cui opera.