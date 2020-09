Chi è chi Awards 2020: premio alla carriera per Daniela Villa, fondatrice dell’Erbolario

Solidarietà e sostenibilità - Daniela Villa, classe 1953, è laureata in biologia e prima di inseguire il suo sogno faceva la professoressa in un istituto superiore. Nella sua impresa, che vanta una rete di oltre 5mila punti vendita, non si è perso il senso della solidarietà e della condivisione. Nel 2012 è stato avviato un progetto che dà un’opportunità alle giovani donne che vorrebbero aprire un’erboristeria o una farmacia, ma non hanno le risorse per farlo: L’Erbolario si fa carico della progettazione del punto vendita, dell’arredo e di alcune settimane di formazione, in cambio l’attività si impegna a vendere solo prodotti dell’azienda e della “sorella minore” Erbamea. Un’altra caratteristica che è valsa la menzione al premio è l’attenzione all’ambiente: gli imballaggi sono fatti con vetro riciclabile e plastiche ottenute dalle materie seconde della carta da zucchero, e nel 2013 l’azienda ha deciso di lasciare il mercato cinese perché imponeva test sugli animali.

Gli Awards del 2020 - È stata un’edizione speciale quella del Chi è chi Awards del 2020: in occasione del suo 20esimo compleanno, la competizione ha premiato le figure che dal 2000 hanno cambiato, a livello internazionale, il nostro panorama estetico ed economico. L’evento è stato lanciato lo scorso 22 settembre per inaugurare, come da tradizione, la Milano Fashion Week. Le sue origini risalgono al 2001, quando Crisalide Press e la giornalista Cristiana Schieppati, hanno istituito questo riconoscimento per premiare chi, nell’anno in corso, incarna il concetto di eccellenza nel mondo della moda, della cultura e dell’attualità. La preziosa targa in cristallo realizzata da Crystal Couture è stata consegnata ai vincitori nella Sala da Ballo della Galleria d’Arte Moderna di Milano, location esclusiva che ha aperto per la prima volta le sue porte per una premiazione.

Gli altri vincitori del Premio alla Carriera - Remo Ruffini, presidente di Moncler, ha ricevuto un premio alla carriera per il continuo rinnovarsi nelle proposte e nelle modalità di creazione e diffusione del marchio. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Maria Grazia Chiuri, per aver scardinato il sistema maschile dei direttori creativi della sua maison, essendo la prima donna a capo del womenswear Dior, e a Claudio Marenzi, presidente di Herno, per l’impegno nella sostenibilità che porta avanti da molto tempo. Maria Grazia Mattei è stata poi premiata per aver introdotto da oltre trent’anni, nel discorso culturale, il tema delle tecnologie “emotive” con gli incontri di Meet The Media Guru, mentre Bianca Balti, è stata riconosciuta come una delle più importanti top model italiane.

La targa di cristallo è stata poi consegnata a Elisabetta Sgarbi, che si è da sempre occupata di valorizzare gli autori italiani, e da qualche anno, con la casa editrice La Nave di Teseo e la manifestazione La Milanesiana, offre alla letteratura un ruolo di chiave di lettura del mondo, e a Gilda Bojardi, direttore di Interni e ora alle prese con la moda per la manifestazione White. Vittorio Radice, vicepresidente Rinascente, è stato premiato per il suo sforzo nel trovare sempre nuove soluzioni al retail. Il riconoscimento è poi andato a Carla Vanni, autorevole decana del giornalismo femminile e al fotografo Stefano Guindani che conosce codici visivi differenti e passa dai reportage sociali a quelli mondani con la stessa perizia.

Bellezza e comunicazione: gli altri premi degli Awards - La modella Maty Fall è stata scelta come rappresentazione dei mutati parametri di bellezza e ha vinto il Premio Next Generation. Il Premio Elio Fiorucci, prestigioso riconoscimento assegnato a chi ha saputo realizzare nuove forme di comunicazione fuori dagli schemi tradizionali è assegnato a Toiletpaper Magazine fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari con la direzione artistica di Micol Talso. Assegnati anche i Premi Barbara Vitti, dedicati alla grande milanese fondatrice delle relazioni pubbliche nel campo della moda.