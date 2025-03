La falegnameria è un mestiere anche per donne: tre ragazze al concorso per apprendiste del legno

Verena Morandell, 18 anni di Caldaro, ammette: "Inizialmente non è stato facilissimo per me trovarmi in una classe quasi solo maschile, per il semplice fatto che i ragazzi parlano di argomenti diversi rispetto a quelli che interessano me e hanno anche un modo di fare diverso tra loro rispetto alle ragazze. Con il passare del tempo ci ho preso confidenza e mi sono abituata, trovando anche dei punti d’incontro. Ora mi trovo molto bene in classe e per fortuna non sono mai stata confrontata con pregiudizi nei miei confronti".