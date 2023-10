Salerno, il circolo nautico Capitello tra mare e Blue economy

L'inaugurazione è stata l'occasione per affrontare temi di attualità come la Blue economy, un sistema di crescita basato sullo sfruttamento e sulla conservazione dell'ambiente marino. L'obbiettivo è lavorare sulla risorsa mare per potenziare l'indotto locale. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Francesco Giudice, il presidente della Commissione Bilancio Regione Campania Franco Picarone e il regista Silvestro Marino.

"L'evento ha permesso di approfondire le opportunità e il potenziale di sviluppo di tutto il territorio" ha dichiarato Picarone al termine della cerimonia "L'obiettivo è partire dalla risorsa mare, con precise strategie di Blue Economy per promuovere l'interesse e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Finora l’"Associazione dei Circoli Nautici", nata con la legge regionale n.16, aveva associato sempre e solo circoli già esistenti. Da oggi comprende anche uno neocostituito. Questa è un'occasione per Ispani e per il Golfo di Policastro per estendere i valori della cultura del mare e dell’amore per l’ambiente."

"Il circolo sarà fondamentale per la valorizzazione della nautica e della cultura marittima nel territorio del Cilento" ha aggiunto Anna Arenella, la presidente della struttura." Sarà un momento di confronto e di prospettiva per il futuro, nel segno di un progresso sostenibile e responsabile”.