Saclà, tornano i “Mercoledì Antispreco” contro gli sprechi alimentari

In collaborazione con la community Al.ta Cucina, l'azienda di Asti realizzerà dirette per educare a non buttare via il cibo

Tante le novità di quest'edizione a partire dalla collaborazione con la community Al.ta Cucina , il social network culinario con oltre tremila food creator, che insieme all'azienda alimentare di Asti realizzerà una serie di appuntamenti in diretta sul proprio profilo Instagram, per sensibilizzare ed educare alla riduzione degli sprechi in cucina, consigliando ricette svuota frigo sfiziose.

Gli appuntamenti in diretta - Le dirette saranno realizzate in Casa Al.ta Cucina. E' in programma un appuntamento fisso al mese fino a fine anno: 18 ottobre, 21 novembre e 13 dicembre. Protagonista degli speciali appuntamenti, il food creator “Lodo”, Lodovico Tamburi, volto del solcial network. Lo chef realizzerà pranzi gustosi, originali e naturalmente antispreco, con l’obiettivo di sensibilizzare la community sul riutilizzo e la sostenibilità alimentare.

L'osservatorio interattivo La nuova edizione de “I Mercoledì Antispreco” è caratterizzata da un’altra importante novità: Al.ta Cucina ha ideato un osservatorio interattivo, con l’obiettivo di dialogare con la community e raccogliere suggerimenti e idee su come evitare gli sprechi in cucina.

Il percorso #Thanksplanet “La live series, lanciata nel 2021, si inserisce all’interno del percorso #Thanksplanet che l’azienda sta portando avanti e sposa in pieno la filosofia di Saclà, azienda nata con l’intuizione di conservare, durante alcuni periodi dell’anno, prodotti stagionali in eccedenza con l’obiettivo di renderli pronti all’uso in ogni momento. Evitando così sprechi alimentari", racconta Federico Ghisolfi, Direttore Commerciale e Marketing Italia Fratelli Saclà.