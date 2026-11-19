Russia, causa record ai danni dell'oligarca Vladimir Potanin: l'ex moglie gli chiede 2,1 miliardi
Natalia Potanina punta a una maxi-liquidazione dopo il divorzio. Il magnate offre 25 milioni e contesta le richieste della donna.
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Oltre 2,1 miliardi di sterline. È la cifra chiesta da Natalia Potanina, ex moglie dell'oligarca russo Vladimir Potanin, nella causa di divorzio in corso davanti all'Alta Corte di Londra. Il contenzioso è considerato dai media britannici uno dei più costosi mai affrontati dalla giustizia inglese. Potanin, che dichiara entrate annue per 42,2 milioni di sterline, ha contestato la richiesta e aveva offerto alla donna "solo" 25 milioni, cifra poi ritirata. La sentenza è attesa a dicembre.
La battaglia sull'enorme patrimonio
Natalia Potanina ha limitato la sua richiesta a una quota pari al 50% del valore della partecipazione detenuta dall’ex marito in Norilsk Nickel, oltre a una parte dei dividendi ricevuti da Potanin dal 2014 e a una proprietà di alto livello in Russia. L’offerta complessiva avanzata dalla donna ammonta a 2,174 miliardi di sterline, una cifra che il suo avvocato Charles Howard ha quantificato in circa un settimo dei 14 miliardi di sterline di patrimonio attribuiti all’ex marito. Tra le richieste figurano anche oltre 172 milioni di sterline per immobili nel Regno Unito e una rendita annuale di 12,3 milioni. Secondo Howard, durante il matrimonio la coppia conduceva uno "stile di vita sontuoso", tra "case favolose" e yacht di lusso. La posizione di Potanina è che i tribunali russi, nel precedente procedimento di divorzio, abbiano considerato soltanto i beni intestati formalmente all’ex marito e non quelli di cui sarebbe stato beneficiario effettivo. Questo, secondo Howard, avrebbe lasciato alla donna "meno dell'1% della ricchezza generata durante questo lungo matrimonio": "un'enorme ingiustizia".
La difesa di Potanin e il nodo delle sanzioni
Potanin, dal canto suo, respinge le richieste dell'ex. Il suo avvocato, Lord Edward Faulks, sostiene che la donna abbia già ricevuto in Russia una somma cospicua, quantificata dalla difesa in circa 80 milioni di sterline, e che sia uscita dal matrimonio "molto ricca". La difesa dell'oligarca ha inoltre sollevato un problema legato alle sanzioni internazionali. Secondo Faulks, una somma delle dimensioni richieste potrebbe essere pagata da Potanin soltanto attraverso la vendita di una parte della sua partecipazione in Norilsk Nickel, pari a circa un terzo della società. Si tratterebbe, secondo il legale, della cessione di un importante asset strategico russo, alla quale "sia il governo britannico che quello russo avrebbero un interesse approfondito, e molto probabilmente contrari".
Chi è Vladimir Potanin
Nato a Mosca nel 1961, Vladimir Potanin è uno degli uomini più ricchi della Russia. Secondo una stima Forbes del 2021, il suo patrimonio ammontava a 28 miliardi di dollari. È amministratore delegato e principale azionista di Norilsk Nickel, colosso minerario siberiano tra i maggiori produttori di nichel e palladio, materie prime importanti soprattutto per i settori tecnologico e automobilistico. Potanin è considerato vicino a Vladimir Putin, con cui condivide anche la passione per l'hockey e lo sci. La sua ascesa economica risale agli anni della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Dopo aver lavorato come funzionario del Ministero del Commercio dell'Urss fino al 1990, durante la presidenza di Boris Eltsin arrivò alla carica di vicepremier.
Nel 1995 contribuì alla creazione del programma russo "prestiti per azioni", attraverso cui furono messi all’asta importanti asset industriali russi a prezzi inferiori a quelli di mercato. Il sistema è considerato uno dei momenti fondativi dell'oligarchia russa. Con la Uneximbank, da lui fondata, Potanin accumulò miliardi e, insieme ad altri grandi uomini d’affari russi, contribuì al finanziamento del Cremlino, arrivando a ottenere il controllo di Norilsk Nickel. L'azienda fu acquistata per 170 milioni di dollari, nello stesso anno in cui registrò introiti per 3,3 miliardi. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Potanin è stato sanzionato dal Regno Unito nel 2022 e successivamente anche dagli Stati Uniti, ma nonostante ciò dall'inizio del conflitto il suo patrimonio sarebbe aumentato di circa 10 miliardi di dollari.