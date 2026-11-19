Nato a Mosca nel 1961, Vladimir Potanin è uno degli uomini più ricchi della Russia. Secondo una stima Forbes del 2021, il suo patrimonio ammontava a 28 miliardi di dollari. È amministratore delegato e principale azionista di Norilsk Nickel, colosso minerario siberiano tra i maggiori produttori di nichel e palladio, materie prime importanti soprattutto per i settori tecnologico e automobilistico. Potanin è considerato vicino a Vladimir Putin, con cui condivide anche la passione per l'hockey e lo sci. La sua ascesa economica risale agli anni della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Dopo aver lavorato come funzionario del Ministero del Commercio dell'Urss fino al 1990, durante la presidenza di Boris Eltsin arrivò alla carica di vicepremier.



Nel 1995 contribuì alla creazione del programma russo "prestiti per azioni", attraverso cui furono messi all’asta importanti asset industriali russi a prezzi inferiori a quelli di mercato. Il sistema è considerato uno dei momenti fondativi dell'oligarchia russa. Con la Uneximbank, da lui fondata, Potanin accumulò miliardi e, insieme ad altri grandi uomini d’affari russi, contribuì al finanziamento del Cremlino, arrivando a ottenere il controllo di Norilsk Nickel. L'azienda fu acquistata per 170 milioni di dollari, nello stesso anno in cui registrò introiti per 3,3 miliardi. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Potanin è stato sanzionato dal Regno Unito nel 2022 e successivamente anche dagli Stati Uniti, ma nonostante ciò dall'inizio del conflitto il suo patrimonio sarebbe aumentato di circa 10 miliardi di dollari.