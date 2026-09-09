Uno degli elementi centrali della controversia è stato il valore della partecipazione di Kwon Hyuk-bin in Smilegate. Secondo le valutazioni effettuate nel corso del procedimento, le azioni detenute dall'imprenditore avrebbero un valore complessivo di circa 7.100 miliardi di won. Il tribunale ha stimato il patrimonio totale del fondatore fino a 8.016 miliardi di won, prendendo in considerazione gli asset ritenuti rilevanti ai fini della divisione patrimoniale. La moglie aveva sostenuto di aver avuto un ruolo nelle prime fasi dello sviluppo della società, oltre ad aver contribuito alla gestione della famiglia durante gli anni del matrimonio. Per questo motivo aveva inizialmente chiesto di ottenere una quota pari alla metà della partecipazione posseduta dal marito.