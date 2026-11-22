Natale, quest'anno gli italiani useranno la tredicesima e il "welfare aziendale" per le spese
Più della metà degli intervistati sostiene che sia indispensabile per gli acquisti: per due su tre le festività 2026 saranno più care delle precedenti
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Il Natale 2026 sarà più caro per due italiani su tre, mentre oltre otto su dieci affronteranno le spese delle festività senza un budget prestabilito. Per sostenere gli acquisti, il 38% dei lavoratori dipendenti pensa di utilizzare la tredicesima, mentre il 20% degli intervistati attingerà ai risparmi accumulati durante l'anno e il 35% anticiperà i regali per approfittare delle promozioni. È quanto emerge dall'Osservatorio "Gli italiani e i fringe benefit", realizzato da Swg per Satispay su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra 18 e 74 anni.
Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per il welfare aziendale e la ricerca ne sottolinea l'importanza per i lavoratori intervistati. L'11% dei dipendenti prevede di utilizzare buoni acquisto aziendali per le spese natalizie, mentre sette persone su dieci che ricevono fringe benefit si dichiarano favorevoli o interessate a questa possibilità. Tra i lavoratori che utilizzerebbero i buoni per Natale, la maggior parte li destinerebbero alla spesa alimentare per pranzi e cene, mentre il resto a tecnologia, elettronica, libri e attività culturali.
"Il welfare può essere un vero aiuto per le famiglie solo se è semplice e veloce da ricevere e da spendere", ha dichiarato Angela Avino, responsabile dello sviluppo commerciale di Satispay, sottolineando l'importanza di rendere questi strumenti accessibili anche nei periodi di maggiore spesa. La ricerca evidenzia inoltre che il 52% dei dipendenti che ricevono benefit aziendali li considera un contributo significativo alla retribuzione, mentre il 54% dichiara che dovrebbe ridurre gli acquisti se l'azienda smettesse di offrirli. Tra chi riceve buoni acquisto o pasto, più della metà li utilizza subito per le spese quotidiane, mentre soltanto il 7% li accumula fino a ridosso della scadenza. Oltre tre dipendenti su quattro si dichiarano inoltre interessati a destinare parte dei crediti welfare alla previdenza complementare.