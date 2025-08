Un’opera d’arte per l’inclusione: Mario Arlati e i ragazzi del UOSD Disabilità donano a San Marino un simbolo di solidarietà

L’opera realizzata dall’artista milanese Mario Arlati, in collaborazione con i ragazzi del laboratorio artistico dell’atelier del UOSD Disabilità, è stata ufficialmente donata alla Repubblica di San Marino. Un dono prezioso, che arricchisce il patrimonio culturale e artistico dello Stato e che, soprattutto, incarna i valori universali di inclusione, solidarietà e collaborazione, elementi fondanti dell’identità sammarinese. L’opera è frutto di un laboratorio creativo organizzato per celebrare i 40 anni di attività di LCS – Laboratorio Chimico Sammarinese. Un’esperienza artistica partecipata in cui i giovani hanno lavorato fianco a fianco con Arlati, dando vita a un lavoro che trascende la tela per diventare testimonianza concreta di impegno sociale.