"The Trading Game", il lato oscuro della finanza globale raccontato da chi ci è passato dentro

Ma Stevenson fa qualcosa di inusuale: si ferma. Decide di uscire dal sistema e ne denuncia i meccanismi. Dopo aver lasciato Citibank, ottiene un master a Oxford e fonda un canale YouTube in cui spiega l’economia reale, quella che non si vede nei grafici per addetti ai lavori. Scrive per "The Guardian" e "Fortune", e partecipa regolarmente a talk show e trasmissioni radio. La sua missione è una: mostrare come la finanza globale, lungi dall’essere neutra, influenzi in profondità la vita quotidiana delle persone, spesso in senso regressivo.