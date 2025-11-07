Nasce la Filiera Lombarda del Restauro

La dimensione comunicativa e promozionale punta a costruire un marchio riconoscibile del restauro lombardo, capace di attrarre turismo culturale, investimenti e opportunità di cooperazione internazionale, rendendo la Lombardia un polo di riferimento per la qualità e la sostenibilità del restauro. "Con la Filiera Lombarda del Restauro vogliamo dare forza a un modello che unisce cultura, impresa e sostenibilità. È uno strumento concreto per valorizzare il patrimonio, innovare il settore e creare nuove opportunità sul territorio. Allo stesso tempo, la Filiera intende rendere il restauro un ambito sempre più aperto e accessibile, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza del valore del patrimonio culturale presso la cittadinanza e le comunità locali", ha dichiarato Andrea Griletto, direttore di Assorestauro. L'evento "Finanza sostenibile al servizio della cultura e del restauro" ha posto le basi per una riflessione sul ruolo della finanza responsabile nel sostegno ai processi di valorizzazione del patrimonio. L'iniziativa ha messo in evidenza come il modello di collaborazione promosso da Assorestauro - basato su un'alleanza tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca - possa trovare nella finanza sostenibile e negli strumenti fiscali dedicati un volano concreto per la crescita del settore e dei territori.