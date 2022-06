"La Ripartenza 2022" di Nicola Porro al Petruzzelli di Bari il 16 e il 17 luglio

Il programma -

Antonio De Caro

Michele Crisostomo

Claudio Descalzi

Mario Rossetti

Vera Fiorani

Guido Grimaldi

Guglielmo Maisto

Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Bari,, la prima tavola rotonda: "La Ripartenza dell'Italia". Sul palco si alterneranno i rappresentanti delle imprese maggiormente interessate alla costruzione di nuove infrastrutture per lo sviluppo dell'Italia:, presidente Enel,, amministratore delegato ENI,, amministratore delegato Open Fiber,, amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana e, docente di diritto tributario, presenterà una ricerca condotta ad hoc per "La Ripartenza 2022" riguardo l’importanza della leva fi scale come motore della localizzazione mondiale di imprese e contribuenti. Nel pomeriggio, "La Ripartenza della cultura" sarà raccontata in una lecture "Raffaello Dio mortale" di Vittorio Sgarbi. Nella serata di sabato, Nicola Porro e Augusto Minzolini incontrano il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.

"La Ripartenza 2022" prosegue domenica mattina con la consueta rassegna stampa "Una zanzara nella zuppa". A seguire la terza tavola rotonda: "La Ripartenza dell’impresa" a cui interverranno alcuni tra i principali protagonisti del mondo imprenditoriale del nostro paese: da

Roberta Benaglia

Remo Ruffini,

Stefano Sala

Radek Jelinek

Marco Hannappel

Jean- Sébastien Decaux

, amministratore delegato di Style Capital,presidente e amministratore delegato di Moncler,, amministratore delegato di Publitalia,, presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia,, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia,, co-Ceo JCDecaux Holding.



Siamo dunque al terzo evento de "La Ripartenza" di Nicola Porro che è nata da un’idea di Porro. La prima stagione è partita proprio dal Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso luglio e ha riscosso un enorme successo e una straordinaria eco mediatica grazie al confronto tra importanti protagonisti del mondo dell’economia, politica e cultura italiana. In quell’occasione si sono alternati sul palco, tra gli altri, il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro GiancarloGiorgetti, l’attore Stefano Accorsi, Sir Rocco Forte e tanti altri. Spostandosi poi in Florida lo scorso aprile, a Miami, città dinamica e coraggiosa nelle scelte di politica economica di contrasto alla pandemia, con le testimonianze degli imprenditori Valerio Morabito, Gianluca Vacchi, Salvatore Palella, Miky Grandene e molti altri. E ancora una volta a Bari, in uno dei più significativi e importanti luoghi della cultura del nostro paese, si svolge questa edizione de "La Ripartenza".

"Bari è una città che crede nella necessità del rinnovamento e nell’innovazione a partire dal sindaco e dalle istituzioni, una città che è mutata incredibilmente negli ultimi decenni, esempio di un’Italia del cambiamento e dell’imprenditoria, per questo ci torniamo con enorme piacere - afferma Porro -. Ci piace parlare di futuro dove ci sentiamo sostenuti e appoggiati nel nostro parlare libero e liberale".

Supporta questi eventi con entusiasmo il sindaco di Bari Decaro: "Per noi è una grande piacere ospitare nuovamente la tappa italiana de 'la Ripartenza', format dinamico e interessante, ideato dal giornalista Nicola Porro che ogni anno richiama nella nostra città esponenti del mondo politico, industriale e culturale per discutere di sviluppo e innovazione. Questo significa dare senso e valorizzare un lavoro, portato avanti in questi anni, che è riuscito a ribaltare la reputazione di Bari rispetto a quello stereotipo che troppo spesso ancora accompagna il destino delle città del sud. Oggi, sentiamo di poter raccontare una nuova storia del sud che siamo onorati di rappresentare. Ci fa piacere che Nicola Porro e il suo staff, anche attraverso questo evento, ce lo riconosca".

Grande disponibilità dal sovrintendente del Teatro Petruzzelli,

Nicola Massimo Biscardi

, che afferma: "Sono molto felice di accogliere nuovamente un evento così significativo nel nostro Teatro, luogo simbolo esso stesso di una forte idea di Ripartenza, sostenuta solidamente dalle istituzioni e dai cittadini baresi, che danno costante fiducia al nostro progetto di crescita culturale e territoriale. Sostengo fermamente che il supporto del 'libero pensare' dei più giovani, in cui il Teatro Petruzzelli crede da sempre, rappresenti il maggior investimento di cui l’Italia ha bisogno per ricominciare".