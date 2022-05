La pandemia non ferma il Gruppo Lube: nel 2021 utile a +50%

La riscoperta della casa e della vita in cucina ha riportato l’attenzione verso il settore arredo e, in questa situazione, le aziende più competitive ne hanno beneficiato maggiormente.



I dati presentati sono accompagnati dall’apertura di

50 nuovi punti vendita

224 milioni

23,7 milioni

dati CSIL

25,4 milioni

10,3 punti percentuali

30,6 milioni

37 milioni di euro

su tutto il territorio nazionale. Il totale fatturato del Gruppo Lube del 2021 si divide con oltrediretti nel mercato italiano ediretti nel mercato estero. Il fatturato del Gruppo Lube in Italia equivale a una quota di mercato del 11,3% che se confrontata con il 10,9% del 2019 e con il 10,7% del 2018 () conferma per l’ennesimo anno il Gruppo Lube al primo posto tra i produttori italiani di cucine come quota di mercato interno.In un bilancio 2021 ormai definito nei dettagli si evince il miglioramento dei livelli eccezionali di redditività conseguiti nel 2020. Il risultato operativo lordo è di circacon un’incidenza sul valore prodotto di; l’utile lordo, invece, supera icon un’incidenza del 12,5% rispetto al Valore Prodotto. Ottimo anche il risultato in relazione all’Ebitda che si attesta quasi a