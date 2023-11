"Facciamo Circolare": la campagna Ispra-Mimit su economia e spreco alimentare

Gli spot televisivi e la campagna social

Da metà ottobre in televisione vanno in onda due spot, realizzati da The Washing Machine. Il primo è sulla raccolta differenziata e nasce da un concept: gettare via i rifiuti in modo scorretto, senza differenziare, è il primo ostacolo per l’economia circolare perché impedisce un corretto riutilizzo delle risorse e un loro reimpiego come materie prime.