Fondazione Guido Carli, nasce il Manifesto per superare la crisi energetica

"Negli ultimi due anni segnati dalla pandemia e dalla ripartenza - spiega Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli - avevo individuato come parole chiave Ri-Nascita e Mondo Nuovo. Nel 2023 saranno fondamentali le Energie Coraggiose. Per spiegarle, prendo a prestito dal vocabolario greco la parola "meraki". Significa "fare qualcosa con tutto te stesso, con passione, creatività e amore". I cittadini e le imprese hanno superato così la tragedia del Covid, permettendo all'Italia di crescere a livelli record nel 2021. Fondamentale è stata la solidarietà europea. Una solidarietà che non può e non deve mancare oggi: davanti al buio della guerra e ai costi sociali ed economici della crisi energetica, chiusure ed egoismi vanno abbandonati. Ci si salva e si innova solo insieme, raccogliendo tutte le forze 'generative'. A questo servirà il nostro Manifesto".

La Convention del 2 dicembre - aperta dalla presidente Liuzzo, cui seguirà un saluto istituzionale e l'avvio dei lavori da parte del presidente onorario della Fondazione Gianni Letta - vedrà la partecipazione di esponenti di primissimo piano del mondo delle istituzioni, delle imprese e della cultura.

Moderata dalla giornalista e conduttrice televisiva Veronica Gentili, si articolerà in tre momenti. Il primo, dedicato a "Crisi e innovazione", avrà come protagonista Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, intervistato dalla direttrice del Tg1, Monica Maggioni. Il secondo, "Editoria in movimento", prevede un faccia a faccia tra Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs, e Gentili. Il terzo, "Energie pro-positive: tra etica e sviluppo", vedrà la moderatrice guidare un dibattito con Domitilla Benigni, Ceo & Coo Elettronica, lo psichiatra Paolo Crepet, Sergio Dompè, presidente Dompè Farmaceutici SpA, Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato, Stefano Sala, amministratore delegato Publitalia '80, e Giovanni Malagò, presidente Coni.

L'evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli e Tgcom24.