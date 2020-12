Con "Ri-Nascita Italia" il manifesto ideale per la ripartenza e lo sviluppo post-Covid

I rappresentanti di primo piano del sistema economico e produttivo italiano si riuniscono il 4 dicembre a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, e in diretta streaming su Tgcom24 dalle 17, per aprire una riflessione sul superamento della fase di emergenza, dimostrando come si possa rendere quest’ultima persino un’opportunità per lo sviluppo. L’evento, “Ri-Nascita Italia", ideato e voluto da Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, intende rappresentare l’avvio di un più ampio percorso a favore della crescita, che si concluda con la realizzazione di un “manifesto ideale”, proposte e idee a favore di un possibile nuovo “Rinascimento italiano”.