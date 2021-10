Il 3 dicembre la convention “Il mondo nuovo” promossa dalla Fondazione Guido Carli

Costruire un mondo nuovo a partire da un manifesto in tre punti: un’Italia più green e sostenibile, il ritorno dei talenti e la trasformazione tecnologica. Tre leve per rimettere in moto il Paese e riconsegnare il futuro smarrito alle giovani generazioni. Con l’aiuto dell’Europa ma, soprattutto, con la forza e con l’ingegno straordinario degli italiani. È questo l’ambizioso progetto che lancia la presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, alla guida dell’istituzione culturale che da oltre dieci anni è in prima linea nella difesa dei diritti, nella promozione dello sviluppo, nella valorizzazione dei talenti del nostro Paese.

Protagonisti dell’incontro saranno manager delle grandi aziende, esponenti di spicco del mondo economico-finanziario e di quello politico-istituzionale, riuniti dalla Fondazione Guido Carli per discutere su come costruire insieme la fase che ci attende e della quale stiamo già vivendo - presumibilmente - la prima parte.

Il documento sarà illustrato nell’ambito del confronto e i suoi contenuti salienti vengono ora presentati in anteprima agli organi d’informazione. Il manifesto si articola partendo da tre elementi fondamentali:

la costruzione di un’Italia maggiormente green e sostenibile, che sappia utilizzare una parte significativa dei fondi recovery per potenziare il sistema degli incentivi destinato alla modernizzazione degli impianti energetici, siano essi domestici o industriali. La proposta è quella di un deciso piano di defiscalizzazione;

il ritorno dei talenti, attingendo ai fondi Next Generation Eu per investire risorse nella creazione di nuovo capitale umano. Strumenti per dare concretezza a questa proposta sono il potenziamento della ricerca e un meccanismo premiale che consenta anche ai livelli più qualificati della pubblica amministrazione di selezionare figure apicali con caratteristiche esclusive dall’esterno, rispetto all’organico;

la trasformazione tecnologica dell’Italia, che consenta al nostro Paese di passare dal concetto di semplice modernizzazione a quello più strutturale di un totale cambiamento tecnologico. La proposta della Fondazione Guido Carli, in questo senso, intende utilizzare i fondi del Pnrr per introdurre le nuove tecnologie a tutti i livelli e nell’intera rete del sistema Paese.

“Viviamo un nuovo inizio - spiega la presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo -. Questo significa avere la grande opportunità di proporre, costruire e creare, non certo di ristrutturare. L’Italia ha bisogno di nuovi cantieri, in grado di mettere solide fondamenta per il nostro futuro e di cancellare quello che di sbagliato avevamo realizzato prima della pandemia. In tutto questo il covid ha mostrato gli errori fatti, offrendo però anche opportunità di resettare e partire su basi già solide”.

L’evento del 3 dicembre sarà aperto proprio dalla presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo. A seguire il saluto istituzionale da parte del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. I lavori verranno poi avviati dal Presidente onorario della Fondazione Guido Carli, Gianni Letta.

I protagonisti del dibattito saranno Aldo Bisio (Amministratore Delegato Vodafone Italia), Michela Vittoria Brambilla (Presidente Leidaa), Urbano Cairo (Presidente Cairo Communication e Rcs), Claudio Descalzi (Amministratore Delegato Eni), Oscar Farinetti (Fondatore di Eataly), Luigi Ferraris (Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato), Giovanni Malagò (Presidente Coni) e Stefano Sala (Amministratore Delegato Publitalia’80).

A moderare l’incontro sarà il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. L’evento si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme anti-covid, e sarà trasmesso anche in diretta streaming su ansa.it, corriere.it e tgcom24.it