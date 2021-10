L'inaugurazione della nuova area promozionale Insula all'interno dell'hotel Sheraton è strategica perché consentirà di promuovere anche in autunno e in inverno la destinazione Sardegna (declinata attraverso le azioni tematiche "I sentieri del turismo enogastronomico" e "Sardegna arte e design"), nella città sede dei principali eventi fieristici nazionali di rilevanza internazionale, di importanti tour operator, gallerie d'arte e delle grandi centrali di acquisto per il settore food and beverage.



L'hub promozionale Insula di Milano rappresenterà una vetrina permanente del "mondo Sardegna" dedicata alla promozione dei territori, del sistema turistico-ricettivo e allo sviluppo e internazionalizzazione delle filiere produttive. L'azione tecnica verrà declinata attraverso l'inserimento di una selezione delle produzioni food and beverage della Sardegna all'interno del menu dell'hotel. Inoltre, al sistema produttivo verranno dedicate due giornate alla settimana (tutti i mercoledì "Aperitivo Sardegna" e tutte le domeniche "Brunch Sardegna"). Oltre a ciò, l'hotel destinerà aree di alta visibilità alle produzioni food and beverage e artistiche dell'Isola con l'allestimento di display promo-espositivi interni. Per la comunicazione esterna verrà personalizzata una delle grandi vetrine dell'hotel con banner grafici e proiezioni video.

Ufficio stampa

Il programma di marketing territoriale Insula - Sardinia Quality World verrà sostenuto da una campagna social media dedicata e uscite sui quotidiani nazionali. Inoltre, verrà messo a disposizione dei clienti direttamente nelle camere il materiale promozionale sulla "Destinazione Sardegna" e, in particolare, voucher vacanza e brochure informative sulla campagna online "La Sardegna con un click", finalizzata alla promozione del sistema turistico ricettivo e delle produzioni identitarie dell'Isola.