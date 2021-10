Il mondo orafo riparte: dall'8 all'11 ottobre al Tarì torna Open

“L’alta aspettativa e il fermento di queste ore, - afferma il presidente Giannotti – è per me motivo di grande soddisfazione, non soltanto per i numeri, che hanno superato ogni più positiva aspettativa, ma anche per l’alta qualità delle aziende partecipanti. Siamo stati costretti a lasciare in lista di attesa molte aziende che ci hanno chiesto, fino all’ultimo, di potere partecipare e in queste ore, oltre al sold out della rassegna, abbiamo raggiunto la capienza massima di tutti gli hotel disponibili a Napoli e Caserta. Non ci resta adesso che attendere il via della manifestazione”

Già da giovedì, con un giorno in anticipo sul programma dell’evento, inizieranno i meeting di business, con l’arrivo di una delegazione di 80 buyers provenienti da Albania, Croazia, Cipro, Egitto, Macedonia, Ukraina, Montenegro, Russia, Kazakhistan, Emirati Arabi, Kosovo, Serbia, Marocco, Palestina, Qatar, Giordania, Egitto, Polonia, Slovenia, Spagna. Grazie a un format Phygital assolutamente innovativo l’evento vedrà, oltre alla partecipazione in presenza dei buyers, una ulteriore settimana di incontri su piattaforma virtuale, a beneficio degli operatori internazionali oggi ancora penalizzati dalla difficoltà dei trasporti aerei.

“Un risultato straordinario, prosegue Giannotti, dovuto alla eccezionale collaborazione con Ice Agenzia, che in virtù del piano Export Sud ha supportato in modo sostanziale la ripresa delle attività internazionali”. A conferma dell’interesse strategico della iniziativa, lunedì 11 è attesa al Tarì la visita del Presidente dell’Ice, Carlo Maria Ferro.

In chiave di aggiornamento e formazione a servizio del Mondo orafo un appuntamento da non perdere è quello promosso da Federpreziosi in programma domenica 10 ottobre dalle ore 12. Il tema è di grande attualità “Diamanti naturali e diamanti sintetici, antagonisti o colleghi?” L’incontro, moderato dal direttore di Federpreziosi Steven Tranquilli, sarà un viaggio alla scoperta del diamante, attraverso l’esperienza di Loredana Prosperi, direttore dell’istituto gemmologico italiano, Andrea Sangalli, vicepresidente Confcommercio e coordinatore della commissione diamante, e Laura Inghirami, esperta di tendenze giovanili nel campo della gioielleria.

La sicurezza cardine della nuova normalità del Tarì. L’adozione di uno stringente protocollo di sicurezza, consolidato in questi mesi nella ordinaria attività di accoglienza del Centro orafo, consentirà come sempre di accogliere visitatori e aziende di Open nel massimo rispetto delle norme nazionali. Oltre ai controlli previsti per gli ingressi, sarà a disposizione degli ospiti italiani ed esteri presso l’hub vaccini del Tarì un servizio di tamponi antigenici su prenotazione.