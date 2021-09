Settembre è il Mese della Prevenzione per l'udito

Settembre è il mese dei buoni propositi e anche il momento migliore per prendersi cura di sé, sotto tutti i punti di vista. Tra i check up periodici che si fanno normalmente dopo le vacanze rientrano esami del sangue, della vista o del sorriso, ma spesso ci si dimentica di fare anche un controllo accurato dell'udito. Da qui l'impegno di Amplifon nel promuovere il Mese della Prevenzione per ricordare che il controllo del proprio udito è un gesto fondamentale da compiere regolarmente, un’azione che facciamo per noi stessi e per stare bene anche con gli altri.

"E sempre nell’ottica della prevenzione, se ci rendiamo conto di avere un problema di udito o di soffrire di quei disturbi che denunciano una sofferenza dell’orecchio interno, quali vertigini e ronzii o fischi, è evidente che dobbiamo rivolgerci a uno specialista" sottolinea Ettore Cassandro, Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria presso l’Università di Salerno. "Oggi fare un esame audiometrico è una possibilità direi routinaria".

Far rientrare all’interno dei controlli di routine anche quello dell’udito è importantissimo: secondo l’OMS a soffrire di perdita parziale o totale di udito, ovvero di ipoacusia, sono 466 milioni di persone in tutto il mondo. In Italia si stima che siano circa 7 milioni gli individui che convivono con un calo uditivo.

Proprio per questo Amplifon ha deciso di aumentare la consapevolezza sul tema e durante il Mese della Prevenzione e si è attivata su il territorio italiano per sensibilizzazione le persone e incentivarle a prendersi cura di sé anche attraverso un controllo dell’udito. Il check up periodico dell’udito permette di individuare e trattare precocemente una eventuale ipoacusia, prevenendo così anche l’insorgenza di altri disturbi correlati alla perdita di udito o l’impatto sulla qualità della vita. Questa tipologia di controllo è un esame effettuato da esperti, non invasivo, ma fondamentale e si basa su tecnologie all’avanguardia.

le sue filiali, facendo capire quanto sia semplice far entrare nella propria routine di benessere anche il controllo dell’udito.