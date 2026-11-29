Nei prossimi giorni arriveranno i primi bonifici per i 7.402 genitori separati o divorziati ammessi al contributo affitto (sulle 15.545 istanze presentate entro il 28 ottobre) prima misura sperimentale di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il Mit ha infatti trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento.
La platea
Il contributo, ricorda il ministero con una nota, può coprire il 50% del canone di affitto, per un massimo di 500 euro al mese, fino a 6.000 euro l'anno. La misura è stata costruita per intercettare una platea più ampia rispetto alle tradizionali forme di sostegno sociale: il requisito reddituale, infatti, fa riferimento al reddito Irpef, fino a 35mila euro, e non all’Isee. Una scelta che consente di raggiungere anche la cosiddetta fascia grigia, composta da genitori e famiglie che lavorano e dispongono di un reddito, ma che dopo una separazione possono trovarsi in difficoltà nel sostenere il costo di una nuova abitazione. I dati confermano la dimensione economica del fenomeno: il 60,3% degli ammessi ha un reddito fino a 25mila euro l’anno. Il 56,9% è composto da uomini e il 43,1% da donne, mentre oltre la metà dei richiedenti ha tra 45 e 54 anni. Quasi un beneficiario su due ha almeno due figli. Tra i beneficiari, ricorda il ministero, l'88% ha la cittadinanza italiana e quasi uno su due ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi e le madri il 43,1%. Oltre la metà delle domande è arrivata da genitori tra i 45 e i 54 anni.
Le richieste accolte Regione per Regione
La Regione con il maggior numero di domande accolte è la Lombardia dove la misura di sostegno arriverà, nei prossimi giorni, a 1.164 genitori separati o divorziati, per un ammontare complessivo di 3.312.106 euro (il 15,7% dei7.402 ammessi in tutta Italia). Seguono la Campania con 787 domande e il Lazio con 712. In Veneto invece sono 752 le persone ammesse al contributo affitto, per un totale di 2.079.142,14 euro. Poco più sotto il Piemonte con 628 domande accolte complessivamente: oltre la metà dei beneficiari piemontesi - informa la nota del Ministero - si trova nella città metropolitana di Torino, con 342. Numeri decisamente inferiori in Sicilia con 420 richieste e in Liguria dove arriveranno in totale 473mila euro per 186 genitori. Più contenuti i numeri in Calabria - 156 richieste ammesse al contributo - e in Trentino-Alto Adige dove sono 114 le persone che beneficeranno del contributo. Chiudono la Basilicata con misure di sotegno per 71 genitori, il Molise con 27 domande accolte e la Valle d'Aosta, 24 contributi per un ammontare complessivo di poco più di 70mila euro erogati.
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L'incremento del fondo nel 2027
Per il 2027 la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni complessivi. Un incremento voluto per aiutare madri e padri a sostenere le spese di una nuova casa dopo la separazione.