Sugar tax, Pierini: “Il mercato è cambiato, ora serve certezza”

Nel dibattito è entrato anche il confronto con i Paesi che hanno già introdotto imposte sulle bevande zuccherate. Queste misure possono incidere sui prezzi e sugli acquisti, mentre è più complesso stabilire un rapporto diretto e uniforme con la riduzione dell’obesità. I risultati sui livelli di sovrappeso e obesità non sono infatti omogenei tra i diversi Paesi. Da qui uno dei punti più condivisi della giornata: il ruolo dell’educazione alimentare e della corretta informazione come base per orientare i consumi. Mettere il cittadino nelle condizioni di conoscere ciò che consuma e compiere scelte consapevoli diventa parte della prevenzione. Su questa strada Assobibe e ministero della Salute hanno già avviato un percorso comune. A luglio è stato rinnovato per due anni il protocollo d’intesa sottoscritto da Pierini e dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, dedicato alla riduzione degli zuccheri, al monitoraggio dei consumi, all’informazione e ai più giovani. Gemmato ha indicato nella “qualità dell’informazione” e nella promozione di comportamenti di consumo responsabili due elementi centrali per sostenere scelte consapevoli e corretti stili di vita. Un approccio che amplia il campo della prevenzione: non soltanto fiscalità, ma conoscenza, educazione alimentare e qualità dell’offerta. Durante l’incontro è stato ricordato che, secondo elaborazioni del settore su dati CREA, le bevande analcoliche rappresentano lo 0,9% dell’apporto calorico giornaliero degli adulti e lo 0,6% di quello dei bambini.