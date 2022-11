Manovra, Mulè: cancellare plastic tax e sugar tax

Con la Manovra, la sugar tax e la plastic tax potrebbero essere abolite.

E' quanto ha reso noto il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. "Dal 1 gennaio 2023 - ha infatti spiegato - partono due tasse: la plastic tax e la sugar tax. Sono delle tasse che hanno un impatto direttamente sui consumatori: se ad esempio aumentano gli imballaggi di generi alimentari o per l'acqua minerale, sui prodotti monouso, chi ne fa le spese è il consumatore, con un danno calcolato in oltre 100 euro l'anno. Allora dico, come Forza Italia e come centrodestra, abbiamo l'obbligo di sterilizzare queste tasse, che viceversa vanificherebbero interventi che stiamo facendo sul caro bollette".