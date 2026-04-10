Ambiente, al via la Settimana Verde AMI: 130 iniziative in tutta Italia dal 10 al 22 aprile

Numeri che si traducono in azioni concrete: interventi di pulizia e monitoraggio degli ecosistemi (mari, laghi, spiagge e boschi), attività educative per studenti e scuole, percorsi di inclusione sociale e iniziative di valorizzazione del territorio. Un lavoro reso possibile grazie alla rete delle delegazioni territoriali e dei volontari di AMI, insieme al contributo di associazioni e istituzioni locali e al supporto di realtà nazionali come la Lega Navale Italiana, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, la Federazione Italiana Vela e la FIDAPA BPW Italy.