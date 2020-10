Nasce il Gruppo QSRP, la piattaforma di fast food con una rete di mille ristoranti

È stata annunciata a settembre la nascita del nuovo Gruppo QSR Platform Holding ( QSRP ), società controllata da Kharis Capital . La piattaforma si colloca nel mercato della ristorazione veloce e mette a disposizione dei propri clienti un network composto da oltre mille ristoranti in sette diversi Paesi in Europa. L'offerta ristorativa garantisce proposte diverse e multiculturali: dai classici hamburger americani di Burger King , a quelli della tradizione belga di Quick , dalla carne Halal dei tacos alla francese di O’Tacos , fino al pesce servito nei ristoranti NORDSEE e Go! Fish .

Leader nel settore grazie a esperienza e innovazione - “La chiave del successo del Gruppo risiede nella nostra capacità di integrare concetti di cibo che rappresentano culture diverse e differenti proposte culinarie sotto un’unica piattaforma, preservando allo stesso tempo l’identità di ogni singola brand – ha dichiarato Alessandro Preda, Ceo di QSRP Group – Ritengo che questa capacità ci porterà ad aumentare sempre di più la nostra presenza sul mercato”.

QSRP attualmente genera un miliardo di euro di vendite e conta tra i suoi dipendenti oltre 6mila persone. “Siamo fermamente convinti di poterci posizionare come gruppo leader nel settore della ristorazione veloce grazie al nostro know-how, alle innovative soluzioni digitali, all’esperienza nel campo della food technology e sfruttando le diverse competenze dei nostri team internazionali. Questa impostazione dinamica delinea chiaramente la strada che intendiamo intraprendere e lo scopo stesso di QSRP” conclude Preda.

Le catene di ristoranti che fanno parte della piattaforma - Kharis Capital, la società che controlla il nuovo gruppo, è un fondo di investimento diretto concentrato sul mercato dei consumatori, sostenuto principalmente da famiglie e investitori di Private Equity focalizzati sul lungo termine. Tra le catene che fanno parte della piattaforma, una delle più conosciute e apprezzate a livello internazionale è Burger King, nata a Miami nel 1954. QSR Platform Holding SCA possiede il Master Franchise degli iconici ristoranti di hamburger in Italia, Belgio, Lussemburgo e Polonia.



NORDSEE invece, fondata nel 1896, è la principale catena di ristoranti di pesce in Germania e Austria con un'impronta internazionale in forte crescita. È di proprietà di QSR Platform Holding SCA, come anche Quick, un'altra catena di ristoranti di hamburger fondata in Belgio nel 1971. O’Tacos invece, fondata nel 2007, è una catena di ristoranti halal nati principalmente per l’espansione in franchising, con una forte connotazione digitale, che serve tacos francesi. Sempre di proprietà QSR Platform Holding SCA è Go! Fish, una catena di ristoranti di pesce innovativi e contemporanei, lanciata nel 2019.