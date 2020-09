Italia Independent apre il nuovo store nel cuore di Brera

Le nuove collezioni Italia Independent - Protagoniste assolute saranno le nuove collezioni che campeggiano in spazi dedicati così da conferire a ogni brand, in aggiunta al marchio storico Italia Independent, la giusta visibilità.

Tra queste spiccano Laps Collection by Italia Independent, collezione fortemente voluta e firmata da Lapo, capace di esprimere la sua personalità, la sua creatività e il suo stile, e Hublot Eyewear, collezione unica e distintiva, ricca di fascino senza tempo.

Ampio spazio è poi dedicato alla CR7 Eyewear by Italia Independent, collezione ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo si caratterizza per un design estremamente riconoscibile, adatto a ogni tipo di look grazie a sobrie colorazioni alternate a toni più vivaci. Si tratta di modelli completamente personalizzati e ricchi di particolari che rendono il prodotto unico.

Il design innovativo del negozio - L'importanza del made in Italy si respira già a partire dal soffitto con la Bandiera Tricolore che, grazie a un particolare effetto, richiama la scia lasciata dalle frecce tricolore. Ulteriore novità, la parete di lenti “Custom Made”, grazie alla quale il cliente potrà scegliere la lente che preferisce e abbinarla alla montatura, creando così occhiali unici e personalizzati in pieno stile Italia Independent. Largo spazio è riservato alla tecnologia : monitor, strip led e impianto audio dalle grandi prestazioni amplificano la comunicazione nel punto vendita, amplificando la Brand Experience.

Lusso accessibile per dare un segnale di positività - “Il nostro nuovo negozio rappresenta il simbolo del percorso di rilancio che l’azienda ha intrapreso e al contempo vuole essere un segnale di positività a beneficio di tutta l’industria chiamata ad affrontare un periodo certamente non facile" commenta Lapo Elkann, fondatore, presidente e direttore creativo di Italia Independent. "Mi emoziona particolarmente aprire le porte perché il nuovo spazio racchiude il mio spirito creativo, la mia anima e il mio essere ed è una sorta di seconda casa aperta a tutti e che coniuga il passato della nostra azienda con il futuro del nostro sguardo".

"Il concept completamente rinnovato, e dal sapore squisitamente made in Italy - dal soffitto tricolore all’illuminazione curata da FLOS - fa da cornice alle nuove collezioni Laps Collection, CR7 Eyewear ed Hublot Eyewear che potranno essere scoperte anche grazie ai supporti digitali che renderanno unica l’esperienza dei clienti - conclude Elkann - Il negozio è stato sviluppato seguendo la direttrice del lusso accessibile e contemporaneo: una dimensione emozionale dalla quale emerge l’eccellenza dei nostri prodotti realizzati. Non vedo l’ora di poter condividere le emozioni con i nostri clienti attuali e futuri che visiteranno la nostra nuova casa e che vivranno una esperienza a 360 gradi nel mondo Italia Independent”.