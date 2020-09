Lockdown, gli italiani pazzi per la casa: ecco come curare le piscine

Durante il lockdown, gli italiani hanno riscoperto il piacere di stare a casa e di curarla. Chi nei mesi più bui della pandemia ha avuto la fortuna di possedere un giardino o uno spazio all’aria aperta ha capito l’importanza di valorizzarlo e di renderlo il più accogliente possibile. È in questo campo che entra in gioco Abritaly , player di maggiore rilievo all'interno del mercato della copertura per piscina in Italia e all’estero. Grazie all’azienda di Lecco, lo spazio che circonda e include la piscina diventa un vero e proprio valore aggiunto per la casa, un’oasi di pace e tranquillità.

Costruire un progetto su misura - Qualità dei materiali, brevetti, servizio post-vendita e il carattere del design made in Italy rendono Abritaly una delle aziende più competenti nel settore. Con oltre 40 anni di esperienza, gli specialisti delle coperture per piscina garantiscono una vasta gamma di prodotti capace di soddisfare ogni tipo di esigenza. Il successo di Abritaly è dovuto all'attenzione sartoriale a ciascun progetto realizzato e al design italiano delle realizzazioni, che sono accomunate da linee minimal e che si inseriscono perfettamente nel paesaggio di riferimento.

L'azienda segue l’intero progetto: dal primo contatto telefonico, passando per il sopralluogo in loco fino all'installazione su misura. Inoltre, l'esperienza non si conclude con il completamento della copertura per piscina, ma prosegue con un servizio clienti capace di supportare il cliente in ogni necessità.

Perché è importante coprire la propria piscina - Coprire la propria piscina è fondamentale: consente di mantenere la temperatura dell'acqua costante e proteggere la vasca da agenti atmosferici, riducendo la necessità di intervenire con un'attività di manutenzione giornaliera o periodica. Da questo si intuisce, quindi, che una buona copertura per piscine permette anche di risparmiare.

Parola d'ordine: sicurezza - Una delle parole d'ordine che guidano la realizzazione dei progetti di Abritaly è "sicurezza": la copertura per piscine permette di proteggere le persone da possibili cadute accidentali, un fattore da non sottovalutare soprattutto se si hanno dei bambini o degli animali domestici. Oltre a ciò, le coperture per piscina di Abritaly sono un importante strumento di protezione da agenti atmosferici come la grandine, i fulmini o più semplicemente le foglie; inoltre il processo di proliferazione delle alghe e dei batteri viene rallentato.

Un obiettivo, quello della massima sicurezza, che viene declinato in vasta gamma di prodotti (45) che spaziano tra i modelli Minimal, i modelli Basic, la tipologia Comfort e infine, i modelli Relax, che si presentano come un vero e proprio spazio da vivere, come un prolungamento della casa o un ampliamento della zona relax.