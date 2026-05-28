Luiss Business School inaugura una nuova sede a Milano
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Nel cuore del capoluogo lombardo aprono 2mila metri quadrati dedicati alla formazione manageriale internazionale: al centro del dibattito il ruolo dell'IA
Milano consolida il proprio ruolo di capitale italiana dell’innovazione e della formazione manageriale internazionale con l'inaugurazione della nuova sede della Luiss Business School. Un'apertura strategica che rafforza il progetto globale dell'istituzione accademica e che segna un nuovo passo nel modello multi hub già presente a Roma, Amsterdam e Dubai.
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L'evento inaugurale ha riunito esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico in un confronto dedicato alle grandi trasformazioni generate dall'intelligenza artificiale, alle nuove competenze richieste dal mercato e al futuro della leadership nell'economia globale. Un tema centrale per la Luiss Business School, che punta a formare una nuova generazione di manager capaci di guidare il cambiamento tecnologico e interpretare scenari economici sempre più complessi.
Il nuovo hub sorge tra via Maroncelli 16 e via Quadrio 17, nel cuore pulsante di Milano, uno dei principali ecosistemi europei della finanza, dell'impresa e della tecnologia. La struttura si sviluppa su circa duemila metri quadrati distribuiti su tre livelli ed è stata progettata per offrire un’esperienza formativa immersiva e internazionale. Dispone di 15 aule tecnologicamente avanzate, dotate di sistemi audio-video di ultima generazione, videowall e ambienti digitali per simulazioni e attività interattive. Gli spazi possono ospitare fino a 530 persone e comprendono anche una sala eventi da 90 posti destinata a workshop, incontri e networking. A completare il campus, sale studio, uffici e aree comuni pensate per favorire collaborazione, contaminazione di idee e confronto tra studenti, manager e professionisti.
"Con l'apertura della sede di Milano rafforziamo la presenza della Luiss Business School in uno dei principali hub europei dell’innovazione, della finanza e dell’impresa - ha dichiarato Luigi Abete, presidente della Luiss Business School - Milano rappresenta per noi un osservatorio privilegiato per interpretare le trasformazioni in corso e contribuire allo sviluppo di competenze manageriali sempre più internazionali".
La proposta formativa della sede milanese sarà fortemente orientata ai temi della leadership, della governance, della sostenibilità, della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Tra le novità figurano master full time multi-hub, programmi executive dedicati al finance e alla governance e percorsi MBA nelle formule Executive e Part Time, progettati per professionisti e manager che desiderano coniugare crescita professionale e aggiornamento continuo. "La nuova sede rappresenta un traguardo particolarmente importante - ha sottolineato il Dean Raffaele Oriani - È la dimostrazione concreta di un modello educativo fondato su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone".
Il dibattito che ha accompagnato l'inaugurazione si è concentrato sull’impatto dell'intelligenza artificiale sui modelli organizzativi, sulla produttività e sulle competenze manageriali richieste dalle imprese del futuro. Al centro della riflessione, il ruolo strategico della formazione nel guidare la transizione digitale e accompagnare aziende e organizzazioni verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile e competitivo.
Ad aprire l'incontro è stato il rettore della Luiss Paolo Boccardelli. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente dell’Università Luiss Giorgio Fossa, il presidente della Luiss Business School Luigi Abete e il Dean Raffaele Oriani. Una partecipazione che ha confermato il valore istituzionale e strategico dell’iniziativa per il sistema formativo ed economico del Paese.
Con la nuova sede milanese, la Luiss Business School rafforza dunque la propria vocazione internazionale e punta a diventare sempre più un punto di riferimento nella formazione dei leader chiamati a governare le sfide della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale.