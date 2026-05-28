Il nuovo hub sorge tra via Maroncelli 16 e via Quadrio 17, nel cuore pulsante di Milano, uno dei principali ecosistemi europei della finanza, dell'impresa e della tecnologia. La struttura si sviluppa su circa duemila metri quadrati distribuiti su tre livelli ed è stata progettata per offrire un’esperienza formativa immersiva e internazionale. Dispone di 15 aule tecnologicamente avanzate, dotate di sistemi audio-video di ultima generazione, videowall e ambienti digitali per simulazioni e attività interattive. Gli spazi possono ospitare fino a 530 persone e comprendono anche una sala eventi da 90 posti destinata a workshop, incontri e networking. A completare il campus, sale studio, uffici e aree comuni pensate per favorire collaborazione, contaminazione di idee e confronto tra studenti, manager e professionisti.