Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcomlab
inclusione sociale

L'Oréal inaugura a Milano il primo Salone Sociale in Italia

A Casa Jannacci nasce uno spazio dedicato alla bellezza come strumento di rinascita per persone in condizioni di fragilità economica o abitativa 

29 Ott 2025 - 14:47
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Rendere la bellezza un mezzo concreto di emancipazione e reinserimento sociale, offrendo servizi gratuiti di cura e benessere a persone in difficoltà. È l'obiettivo dichiarato del primo Salone Sociale Beauty for a Better Life in Italia, un progetto firmato L'Oréal Italia in collaborazione con Fondation L'Oréal e la Casa dell’Accoglienza "Enzo Jannacci" del Comune di Milano. Il martedì e il giovedì, a Casa Jannacci, in viale Ortles 69 a Milano, persone in condizioni di fragilità economica o abitativa avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di tagli, acconciature e prodotti di igiene personale. Gli appuntamenti saranno gestiti dagli operatori della struttura e i trattamenti saranno effettuati da professionisti formati al Beauty HUB L'Oréal Italia, specializzati in socio-estetica e socio-parrucchieria e si punta a raggiungere mile beneficiari entro il primo anno di attività, offrendo non solo servizi estetici, ma anche un'esperienza di accoglienza, ascolto e valorizzazione personale.

Formazione e inclusione: il cuore del progetto

 I professionisti del salone hanno seguito corsi di formazione presso L'Oréal Professionnel e Fondation L'Oréal, apprendendo competenze tecniche e relazionali specifiche per lavorare con persone vulnerabili. '’approccio socio-estetico, infatti, mira a ricostruire l'autostima e la fiducia in sé stessi, elementi fondamentali per favorire la re-inclusione sociale.  Dal 2011, il programma internazionale Beauty for a Better Life ha già sostenuto oltre 67mila donne in più di 28 Paesi, offrendo percorsi di formazione e trattamenti gratuiti. Secondo i dati raccolti da Fondation L'Oréal, l'89% delle donne coinvolte ha dichiarato di aver acquisito maggiore fiducia in sé, mentre l'81% ha affermato di avere un'immagine di sé più positiva.

Un modello europeo di solidarietà

 Il primo salone Beauty for a Better Life è stato inaugurato a Parigi nel 2021, in collaborazione con l'organizzazione Emmaüs Solidarité. Dopo l'apertura di altri centri in Francia e di un salone a Madrid nel 2024, Milano diventa ora la prima città italiana ad accogliere il progetto. "Crediamo che la bellezza sia uno strumento potente per accendere l’autostima e migliorare il benessere personale" ha dichiarato Ninell Sobiecka, Presidente e AD di L'Oréal Italia. "Ognuno merita di sentirsi bene con sé stesso: questo salone nasce per rendere reale quella sensazione anche per chi attraversa momenti di difficoltà".

Il valore sociale di Casa Jannacci

 Per il Comune di Milano, l'iniziativa rappresenta un tassello importante nelle politiche di welfare e inclusione. "La cura della persona è il punto di partenza di ogni percorso di reinserimento sociale - ha spiegato Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute - Restituire dignità e autostima significa offrire una reale opportunità di rinascita". Il progetto coinvolge una rete di associazioni tra cui Fondazione Progetto Arca, Associazione Kayros, Fondazione Mirasole Impresa Sociale, CUMSE Onlus, IRC - International Rescue Committee e Cooperativa Naturalia Onlus. Insieme, queste realtà collaborano per trasformare Casa Jannacci in un luogo dove la bellezza diventa sinonimo di dignità, riscatto e comunità.

Un piccolo gesto dal grande impatto

 Con il Salone Sociale, L'Oréal Italia ribadisce il proprio impegno verso la sostenibilità sociale e la valorizzazione della persona. In un contesto come Casa Jannacci - simbolo storico dell’accoglienza milanese - la bellezza diventa un linguaggio universale, capace di ridare speranza, dignità e futuro a chi più ne ha bisogno.  

l'oreal
milano

Sullo stesso tema