L'Oréal inaugura a Milano il primo Salone Sociale in Italia

Rendere la bellezza un mezzo concreto di emancipazione e reinserimento sociale, offrendo servizi gratuiti di cura e benessere a persone in difficoltà. È l'obiettivo dichiarato del primo Salone Sociale Beauty for a Better Life in Italia, un progetto firmato L'Oréal Italia in collaborazione con Fondation L'Oréal e la Casa dell’Accoglienza "Enzo Jannacci" del Comune di Milano. Il martedì e il giovedì, a Casa Jannacci, in viale Ortles 69 a Milano, persone in condizioni di fragilità economica o abitativa avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di tagli, acconciature e prodotti di igiene personale. Gli appuntamenti saranno gestiti dagli operatori della struttura e i trattamenti saranno effettuati da professionisti formati al Beauty HUB L'Oréal Italia, specializzati in socio-estetica e socio-parrucchieria e si punta a raggiungere mile beneficiari entro il primo anno di attività, offrendo non solo servizi estetici, ma anche un'esperienza di accoglienza, ascolto e valorizzazione personale.