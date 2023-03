Stand Up, il programma di formazione e sensibilizzazione promosso da L'Oreal Paris contro le molestie in luoghi pubblici

In collaborazione con l'Associazione Right To Be, L'Oréal Paris ha sviluppato un programma di formazione e sensibilizzazione contro le molestie in luoghi pubblici per formare 2 milioni di persone nel 2023 a prendere posizione in maniera sicura quando si è vittima o testimone di un atto di molestia in luoghi pubblici.

Lo studio - Il 78% delle donne ha avuto un'esperienza di molestia sessuale in un luogo pubblico. Solo il 25% delle vittime afferma di essere stata aiutata da qualcuno. L'86% delle persone non sa che cosa fare quando è testimone di un episodio di molestia. Questi sono i risultati di una ricerca internazionale sulle molestie sessuali in luoghi pubblici, condotta in partnership con Ipsos, i ricercatori della Cornell University e L'Oréal Paris. Questo studio indaga il tema delle molestie su larga scala, attraverso interviste online in 8 differenti Paesi, che rappresentano una diversità di società e culture. 15.500 persone di tutte le età sono state intervistate sulle loro esperienze di molestie su due diversi punti di vista (sia come vittima che come testimone). I risultati confermano l'importanza dell'impegno di L'Oréal Paris a difendere l'autostima di tutte le donne e a combattere le molestie in luoghi pubblici nella vita di tutti i giorni.



Studio metodologico - Questa ricerca è stata condotta da Ipsos per conto di L’Oréal Paris in 8 Paesi: Canada, Francia, India, Italia, Messico, Spagna, Inghilterra, USA. In ciascuno di questi Paesi, sono state intervistate 2.000 persone (1.250 donne e 750 uomini). In totale sono state intervistate oltre 15.500 persone dal 5 al 27 febbraio 2019. Le interviste sono state condotte online.

L'impegno di L'Oréal Paris è promuovere il programma di formazione Stand Up studiato in collaborazione con Right To Be per prevenire le molestie in luoghi pubblici e costruire uno spazio sicuro e inclusivo per tutti. L'obiettivo è quello di far crescere nel 2023 una comunità di 2 milioni di persone formate con il metodo delle 5D: una serie di azioni comprovate per aiutare a prendere posizione contro le molestie nei luoghi pubblici. Le 5D sono: Distrarre, Dare sostegno, Delegare, Documentare e Dire. Questa formazione sarà utile per proteggere la dignità di donne e uomini, creando una serie di strumenti comprovati che aiutano le persone a intervenire salvaguardando la propria incolumità quando sono vittime o testimoni di un atto di molestia in un luogo pubblico.

"Quanti di noi guardano dall'altra parte perché semplicemente non sanno come essere di aiuto? Collaboriamo con L'Oréal Paris per formare le persone di tutto il mondo, uomini e donne di tutte le origini e di tutte le generazioni, grazie al metodo delle 5D, semplici strumenti che tutti devono conoscere nella loro vita quotidiana per potere intervenire. Insieme possiamo porre fine alle molestie per rendere i luoghi pubblici sicuri!", dichiara Emily May, co-fondatrice e direttrice esecutiva di Right To Be.

Sul suo sito web, Stand Up insegna il metodo delle 5D iniziando da "Distrarre": il semplice atto di interrompere un’azione di molestia chiedendo l’ora o fingendo di essersi persi. Questo programma di formazione ha l’obiettivo di scoraggiare i molestatori, sostenere le vittime e incoraggiare i testimoni ad intervenire.

Difendere l’autostima di tutti - Vivendo secondo il suo slogan rivoluzionario "Perché tu vali", L'Oréal Paris ha moltiplicato le iniziative con l'obiettivo di abbattere le barriere che impediscono alle donne di credere pienamente in se stesse e realizzare la propria autostima. Stand Up porta il sostegno di L’Oréal Paris alle donne che subiscono molestie nei luoghi pubblici affrontando i comportamenti intimidatori che hanno un impatto sul senso di libertà delle ragazze di muoversi liberamente e serenamente nel mondo. "L'Oréal Paris da sempre sostiene e celebra l'empowerment femminile in qualsiasi contesto. Eliminando gli ostacoli che impediscono alle donne di realizzare le loro ambizioni, ci impegniamo da sempre a sostenere la loro autostima. Con Right To Be invitiamo le donne e gli uomini a prendere posizione in maniera sicura quando si è vittima o testimone di un atto di molestia in luoghi pubblici. Insieme possiamo creare un mondo in cui le ragazze e le donne possano marciare con fiducia in un futuro senza più episodi di molestie in luoghi pubblici", spiega Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Globale di L'Oréal Paris.