L'Oréal Paris ha annunciato la vincitrice della quinta edizione del Premio "Lights On Women's Worth Award"

Dal 2021, con il premio Lights On Women's Worth, L'Oréal Paris ha rafforzato il proprio impegno per contrastare le disuguaglianze di genere nell'industria cinematografica. "Questo quinto anniversario del Lights On Women's Worth Award rappresenta una forte riaffermazione del nostro impegno nel sostenere le donne nel cinema. È una missione profondamente radicata nella nostra identità. Come brand, vogliamo dare alle donne la forza per brillare, la visibilità che meritano, una piattaforma per esprimersi e uno spazio per la loro arte. Negli ultimi cinque anni ci siamo impegnati a valorizzare giovani registe promettenti. Il mio desiderio è che un giorno questo premio non sia più necessario, segno che le donne avranno finalmente ottenuto il loro giusto posto nel cuore dell'industria cinematografica", ha affermato Delphine Viguier-Hovasse, presidente globale di L'Oréal Paris.