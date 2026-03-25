Mondadori presenta un'offerta per l'acquisizione della scolastica di Hoepli
"Eventuali ulteriori sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato"
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Il gruppo Mondadori ha sottoposto al liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall'assemblea dei soci di Hoepli, un'offerta per l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'editoria scolastica della storica casa editrice. Lo rende noto Mondadori, aggiungendo che "eventuali ulteriori sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato".