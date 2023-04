Fondazione Ronald per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano con la musica barocca

Per un’azienda, porsi a fianco di Fondazione Ronald McDonald nella realizzazione dell’evento rappresenta una preziosa opportunità di comunicazione e corporate charity oltre a offrire la possibilità di mostrare la propria attenzione in ambito sociale e culturale. I fondi raccolti durante la serata permetteranno la realizzazione di una nuova Casa Ronald in costruzione a Milano e che sarà inaugurata nel 2025.



Gli artisti - I Cameristi della Scala sono unacompagine fondata nel 1982 formata dai musicisti dell’orchestra del Teatro alla Scala. L’orchestra ha un’unica identità, si esibisce con o senza direttore. Il repertorio include molti capolavori di musica scritti per orchestre da camera spaziando dal 18esimo secolo ai giorni nostri, promuovendo e scoprendo autori meno noti.



Giulio Prandi, direttore d'orchestra e musicologo italiano, è specializzato in musica barocca e direttore del Coro Ghislieri e Consorte del Collegio Ghislieri di Pavia.

Il Coro Ghislieri ensemble vocale e strumentale italiano è specializzato nel repertorio sacro del XVIII secolo. Gruppo residente del Collegio Ghislieri di Pavia, partecipa a numerosi festival italiani ed europei. Oltre a frequentare gli autori consacrati del repertorio tardo barocco e classico, con una speciale predilezione per la produzione sacra mozartiana, il gruppo si dedica alla riscoperta del repertorio sacro del Settecento italiano, riproponendo regolarmente in concerto opere rare o inedite reperite attraverso un lavoro di ricerca.



Sin dal 2003 Giulio Prandi inizia il suo lavoro di scoperta e valorizzazione del patrimonio musicale sacro italiano del XVIII secolo sulla base dei manoscritti ritrovati. Sino al 2009 il gruppo si dedica allo studio del repertorio esibendosi in un annuale rassegna presso il Collegio Ghislieri.

L'evento - Dopo il concerto, si terrà una Cena di Gala nella suggestiva cornice di Galleria Meravigli, a pochi minuti dal Teatro. Ronald McDonald House Charities (RMHC), un’organizzazione no profit internazionale che, dal 1974, aiuta le famiglie dei bambini malati a restare vicine, perché stare insieme migliora il loro benessere. Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS, fondata nel 1999, opera come sede locale di Ronald McDonald House Charities. In Italia esistono Case Ronald McDonald, costruite vicino ai più importanti ospedali italiani, e quattro Ronald McDonald Family Room, all’interno dei reparti pediatrici.