Anas, l'ad Gemme: "Necessario un 'piano Marshall' per strade più sicure e resilienti"

"Da questo punto di vista Anas - ha spiegato ancora l'ad - ha compiuto un vero balzo in avanti e i risultati sono evidenti in termini di incremento della sicurezza della circolazione e della resilienza. Oggi siamo all’avanguardia a livello mondiale. I nostri sistemi sono studiati da amministratori di strade provenienti da tutto il mondo che vengono a farci visita. Questi approcci innovativi sono necessari per innalzare sicurezza e resilienza. Ma occorre far fronte agli elevati costi connessi al loro sviluppo e alla loro implementazione. Per questo - conclude Gemme - ritengo sia importante considerare l’attivazione di fondi sovranazionali dedicati alle infrastrutture stradali, una sorta di "Piano Marshall" per le strade che consenta di sostenere le iniziative dedicate alla sicurezza e alla resilienza".