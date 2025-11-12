Educazione stradale, il 71% degli italiani pensa di dover ripassare le regole della strada

I dati della ricerca di arrivano Locauto e YouGov arrivano nel mese dedicato alla Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada. Il gruppo di noleggio ha lanciato la seconda edizione del progetto “Locauto on Tour”. Oltre all’analisi 2025 condotta in collaborazione con YouGov, viene organizzato anche un ciclo di otto incontri formativi presso scuole superiori in Italia, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulla guida responsabile e la prevenzione degli incidenti stradali. Il tour si svolge a novembre e dicembre 2025 nelle città di Pescara e Verona, mentre a gennaio e febbraio 2026 farà tappa a Palermo e Pisa. Gli incontri hanno lo scopo di promuovere una cultura condivisa della sicurezza e del rispetto delle regole della strada. “I dati e le cronache continuano a ricordarci quanto la sicurezza stradale resti una sfida aperta e quanto sia fondamentale non abbassare la guardia”, ha dichiarato Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group. “Con la seconda edizione di Locauto on Tour vogliamo rinnovare il nostro impegno nel promuovere una cultura della responsabilità alla guida, partendo proprio dai più giovani. La prevenzione nasce dall’educazione e dalla consapevolezza: per questo abbiamo scelto di portare ancora una volta il progetto nelle scuole e nelle comunità locali, mettendo al loro servizio la nostra esperienza nel settore della mobilità e coinvolgendo esperti, istituzioni e associazioni che ogni giorno lavorano per rendere le nostre strade più sicure. Solo il confronto e la condivisione possiamo costruire un cambiamento solido e duraturo”, ha concluso Tavazza.