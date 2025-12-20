Giubileo, Anas in udienza da Papa Leone XIV: "Il nostro impegno per accogliere i pellegrini"

© Ufficio stampa
La delegazione guidata dal presidente Pecoraro e dall'ad Gemme ricevuta sabato 20 dicembre. Tra i lavori realizzati per l'Anno Santo la nuova Piazza Pia, il restyling di piazza dei Cinquecento e il Ponte dell'Industria intitolato a San Francesco
Anas è stata ricevuta da Papa Leone XIV durante l'udienza giubilare di sabato 20 dicembre. Un momento di alto valore simbolico che ha permesso alla società delle strade di presentare al Pontefice l'impegno profuso per facilitare l'accoglienza dei pellegrini dell'Anno Santo. La delegazione, guidata dal presidente Giuseppe Pecoraro e dall'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, comprendeva i consiglieri di amministrazione e una nutrita rappresentanza di cantonieri, testimonianza del lavoro quotidiano di chi opera sul territorio. L'incontro ha offerto l'opportunità di condividere con il Santo Padre lo spirito di servizio che ha animato i numerosi interventi realizzati in vista del Giubileo.
Tra le opere più significative completate per l'Anno Santo spiccano la nuova Piazza Pia, che rappresenta uno degli interventi urbanistici più rilevanti in prossimità del Vaticano, e il restyling di due snodi cruciali della Capitale come Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, e Piazza della Repubblica. A questi si aggiunge il nuovo Ponte dell'Industria, intitolato a San Francesco d'Assisi, simbolo di rinascita dopo il crollo del 2021, e il nuovo ponte di Tor Vergata, oltre a innumerevoli altri interventi diffusi sul territorio.
L'udienza ha rappresentato un riconoscimento del lavoro svolto da Anas non solo come gestore dell'infrastruttura stradale, ma come attore protagonista nella preparazione di Roma ad accogliere milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Un impegno che va oltre la dimensione tecnica per abbracciare quella del servizio alla comunità e dell'accoglienza, valori al centro dello stesso messaggio giubilare.