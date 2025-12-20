Giubileo, Anas in udienza da Papa Leone XIV: "Il nostro impegno per accogliere i pellegrini"

Anas è stata ricevuta da Papa Leone XIV durante l'udienza giubilare di sabato 20 dicembre. Un momento di alto valore simbolico che ha permesso alla società delle strade di presentare al Pontefice l'impegno profuso per facilitare l'accoglienza dei pellegrini dell'Anno Santo. La delegazione, guidata dal presidente Giuseppe Pecoraro e dall'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, comprendeva i consiglieri di amministrazione e una nutrita rappresentanza di cantonieri, testimonianza del lavoro quotidiano di chi opera sul territorio. L'incontro ha offerto l'opportunità di condividere con il Santo Padre lo spirito di servizio che ha animato i numerosi interventi realizzati in vista del Giubileo.