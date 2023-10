Disneyland, ripartono i casting itineranti con due tappe italiane

Tornano le selezioni per lavorare nel famoso parco divertimenti francese: il 10 ottobre a Napoli e il 12 ottobre a Palermo

Disneyland Paris torna in Italia per cercare nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.

Cosa offre Disneyland Ai selezionati, Disneyland Paris offrirà contratti di lavoro a tempo determinato full-time, di durata variabile dai due agli otto mesi tra febbraio e inizio novembre. Previsti inoltre fino a sei settimane di ferie all'anno e fino a tre giorni di riposo supplementari all'anno, nonché il pagamento della tredicesima dopo un anno di servizio. I giorni festivi saranno pagati il doppio dopo un anno di servizio.

Le proposte lavorative possono includere l'alloggio vicino ai parchi Disney in base alla disponibilità, il rimborso di una parte delle spese di trasporto, il contributo a una parte del costo dei pasti e altre riduzioni. Saranno offerti anche l'accesso ai parchi, un abbonamento a Disney+ ed eventi privati. Sono incluse anche un'assicurazione sanitaria e una formazione dedicata.

Come candidarsi Le modalità di candidatura sono due: presentarsi il giorno dell'evento senza appuntamento con il proprio curriculum e un documento d'identità valido per incontrare i nostri recruiters in una delle sedi dei casting: l'hotel "Starshotels Terminus" a Napoli e l'hotel "NH Palermo" a Palermo; oppure inviare il proprio CV tramite la sezione "My Disney Careers" sul sito web Careers.DisneylandParis.com .

I colloqui saranno poi effettuati in videoconferenza o di persona a Marne-la-Vallée, in Francia. Tuttavia, le candidature posso essere inviate anche il resto dell'anno sul sito per contratti a tempo indeterminato.