Disneyland Paris: un nuovo spettacolo musicale con gli eroi Pixar

"Monsters & Co" e "Alla ricerca di Nemo", mostrando come la musica e l'amicizia uniscano tutti.

Disneyland Paris omaggia alcuni dei personaggi Pixar con una nuova produzione originale ed esclusiva, in scena ogni giorno a partire dal 15 luglio sul palco dello Studio Theater situato nel Parco Walt Disney Studios. Lo spettacolo, accompagnato da un’orchestra dal vivo, invita gli Ospiti ad intraprendere un viaggio coinvolgente e poetico attraverso i mondi di Toy Story", "Coco" "Up".

All'anteprima dello show erano presenti le attrici Valentina Romani e Natalie Portman, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, l’attore francese Omar Sy e tante altre star Internazionali. Lo spettacolo è guidato da una direzione artistica che unisce tecnologie tradizionali e all’avanguardia ad illuminazioni creative, effetti multisensoriali e coreografie moderne, il tutto accompagnato da musiche iconiche e brani originali. L’ampia gamma di spettacoli proposti a Disneyland Paris rafforza la posizione del Resort come leader dell’intrattenimento in Europa. Lo show è una vera e propria testimonianza del talento delle squadre artistiche, produttive e tecniche dei Cast Members di Disneyland Paris: costumisti, burattinai, ballerini, musicisti, decoratori, progettisti di luci ed effetti speciali, ingegneri e molti altri. Hanno inoltre lavorato al fianco dei Pixar Animation Studios alcuni rinomati talenti esterni come Romain Rachline Borgeaud, finalista di France's Got Talent, ballerino di tip tap e fondatore della RB Dance Company; Céline & Cain Kitsaïs, coreografi multidisciplinari e fondatori del progetto di danza "Le Labo"; e Anne Gravoin violinista di formazione e produttrice esecutiva di AG Productions incaricata di selezionare i musicisti per l'ensemble.

Durante ogni rappresentazione, musicisti dal vivo rendono omaggio alla bellezza senza tempo delle colonne sonore più memorabili della Pixar, eseguendo anche una colonna sonora originale. Il mix di un’orchestra musicale dal vivo e di una colonna sonora registrata con 54 musicisti nei Nashville Studios guida gli ospiti in un vero e proprio viaggio emozionale. Arnaud Feredj e Matthieu Robin, registi a Disneyland Paris, hanno infatti creato uno spettacolo completamente immersivo, sorprendente ed emozionante. i sensi degli Ospiti sono stimolati attraverso la musica dal vivo, tecnologie visive, effetti acquatici, profumi e molto altro, sfumando così la sottile linea tra realtà e fantasia. Dalle decorazioni mobili a grandezza naturale, alte 6 2 metri e larghe 30 metri, agli schermi LED di 453 metri quadrati che si estendono dal pavimento al soffitto, questo palcoscenico di 650 metri quadrati è il più coinvolgente mai creato a Disneyland Paris. Lo spettacolo è pieno di poesia e creatività, sia attraverso il disegno luminoso all'avanguardia con 200 faretti che sottolineano il movimento e la musica, fondendo perfettamente la superficie e gli artisti sul palco, sia attraverso la vista aerea dei ballerini che li trasforma in un caleidoscopio gigante. Il cast comprende una grande varietà di amici Pixar; la trama racconta la storia di Charlie, un bambino appassionato di musica che sogna di dirigere l'orchestra per il ballo di fine anno della sua scuola. Purtroppo, a causa di un imprevisto, perde i preziosi spartiti alla vigilia del concerto. Quando Charlie si addormenta, Woody e i suoi amici di Toy Story uniscono le forze per recuperare gli spartiti sparsi nelle varie storie Pixar. Dall'amato cast di Toy Story ai vivaci colori di Coco, dal mondo di Up e Monsters & Co alla barriera corallina sottomarina di Alla ricerca di Nemo, gli ospiti sono invitati a intraprendere un viaggio ricco di magia, effetti speciali e tantissime altre sorprese.

Questo spettacolo e il suo processo di produzione sono il risultato della collaborazione creativa tra talenti interni ed esterni. In totale, la creazione di "TOGETHER un’Avventura Musicale Pixar" ha riunito più di 100 Cast Members, tra cui i registi Disneyland Paris Matthieu Robin e Arnaud Feredj; la produttrice Disneyland Paris Astrid Gomez; Romain Rachline Borgeaud, Coreografo RB Dance Company; Céline & Cain Kitsaïs, coreografi della Neodance School; e Anne Gravoin, Produttrice esecutiva di AG Productions. La musica è ciò che rende lo spettacolo così speciale, con un'orchestra dal vivo composta da otto musicisti (pianoforte, violino, tromba, violoncello, chitarra, batteria e sassofono), parte integrante della storia e capaci di accompagnare il pubblico in ogni scena fondendosi armoniosamente con la colonna sonora, registrata con 54 artisti presso i Nashville Studios. "Together We Are One" è una creazione originale per lo spettacolo "TOGETHER: un’Avventura Musicale Pixar", esclusiva di Disneyland Paris. La musica è stata prodotta da Guillaume Coignard e Jonathan Barr, poi registrata a Nashville.

LO SPIRITO PIXAR A TAVOLA E NELLO SHOPPING - Oltre al nuovo spettacolo, gli ospiti possono scoprire una gamma esclusiva di prodotti e moda colorati a tema Pixar. Per completare l'esperienza è disponibile una selezione di dolcetti ispirati a Pixar. Gli Ospiti possono recarsi al Parco Walt Disney Studios per una pausa rinfrescante, per gustare deliziose creazioni originali Magnum® presso il food truck Ice Cream Creations, come i gelati Car’s Race Track Treat o il Toy Story’s Cowboy Crunch. Non mancano inoltre nuovi gadget e abbigliamento colorato firmato Pixar.

