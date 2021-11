Covid, Philadelphia si unisce a Save the Children per aiutare le famiglie in difficoltà

Anche in Italia, gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno aggravato le disuguaglianze amplificando le situazioni di fragilità di molte famiglie, soprattutto di quelle che già stavano vivendo momenti di difficoltà. Proprio queste sono al centro della collaborazione tra Philadelphia , brand del gruppo Mondelēz International, e l'organizzazione internazionale Save the Children .

La collaborazione nasce nell’ambito dell’iniziativa #difamigliainfamiglia lanciata da Philadelphia in occasione dei suoi primi 50 anni in Italia.

Il sostegno alle famiglie itliane - Nell’ambito dei festeggiamenti, l'azienda ha realizzato la confezione Doppia Bontà, tramite il cui acquisto si contribuisce a sostenere le iniziative di Save The Children a supporto delle famiglie più in difficoltà in Italia. In particolare, Philadelphia sosterrà 120 nuclei familiari con minori in condizione di difficoltà, contribuendo alle doti di cura che prevedono sia un supporto materiale, sia servizi di lungo periodo per permettere alla famiglia di raggiungere l’autonomia.

Le dichiarazioni - "Dopo diverse iniziative, da quella dedicata ai consumatori a quella di rigenerazione urbana dedicata a tre città italiane, Milano, Roma e Catania, concludiamo la celebrazione di questo anniversario - ha dichiarato Chiara Ziboni, Brand Manager di Philadelphia - con un’importante iniziativa di natura sociale, grazie alla partnership con Save the Children. Un impegno solidale che riflette i nostri valori di famiglia, positività e inclusione e che vuol chiudere in bontà l’anno".

"Siamo felici che Philadelphia abbia scelto di essere al fianco di Save the Children nel sostegno dei bambini e delle loro famiglie in maggiore difficoltà nel nostro paese. Insieme possiamo fare davvero la differenza per il futuro di tanti bambini che subiscono nella quotidianità le conseguenze della povertà sulle loro famiglie e nel contesto in cui vivono" ha dichiarato Giancarla Pancione, Direttrice Marketing e Fundraising di Save the Children Italia.