ufficio-stampa

"Save the Children" lancia l'allarme sulla situazione dell'educazione dei bambini nel mondo in tempi di Covid. "In un quarto dei Paesi del mondo, l'educazione di centinaia di milioni di bambini rischia di collassare - avverte l'organizzazione -. Oggi si stima che 10-16 milioni di bambini rischino di non tornare mai più a scuola a causa delle conseguenze economiche del Covid perché costretti a lavorare o a contrarre matrimoni precoci".