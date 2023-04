"Tgcom24Tour", lunedì l'undicesima tappa a Milano

Tra gli ospiti il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e il direttore del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Fiorenzo Marco Galli

Le tavole rotonde e gli ospiti - Si parte alle 11 con la prima tavola rotonda ("Governo, formazione e cultura"), moderata dal direttore Paolo Liguori. Gli ospiti dell'appuntamento saranno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il direttore del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Fiorenzo Marco Galli.

La tappa di Milano si concluderà alle 14.15 con la seconda tavola rotonda dal titolo "Imprese e mercati, transizione in un difficile contesto macroeconomico". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy; Gianluca De Simone, ceo di Recrowd; Dino Passeri, direttore generale di Distretti Ecologici; prof. Torello Lotti, ordinario di Dermatologia Università degli Studi Unimarconi.

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato, saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset.