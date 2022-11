Caro bollette, Nardella a "Tgcom24Tour": "Noi sindaci sentiamo fortissima la preoccupazione di cittadini e imprese, povertà aumentata"

Noi sindaci sentiamo fortissima la preoccupazione di cittadini e imprese per il caro bolletta. Inoltre, la povertà è aumentata anche causa del Covid e non si cancellerà se il governo eliminerà il reddito di cittadinanza, tutt'altro. Occorre avere un piano che sia efficace, che dia risposte sul fronte della povertà e su quello del lavoro. Dobbiamo ridurre le tasse e lavorare sui salari per aumentare l'occupazione". Lo dice a "Tgcom24Tour" il sindaco di Firenze Dario Nardella.

E sulla transizione energetica spiega: "Abbiamo da un lato la tutela del paesaggio, dall'altro la sfida al cambiamento climatico". "Nei prossimi giorni incontrerò a Roma il ministro della Transizione ecologica" Gilberto Pichetto Fratin "perché noi come sindaci siamo da molto tempo in prima linea con proposte concrete su come semplificare i vincoli, le autorizzazioni. Io credo che per tutte le aree industriali e urbanizzate di un certo tipo che non siano di pregio storico artistico si dovrebbero eliminare le autorizzazioni dal vincolo paesaggistico per installare pannelli fotovoltaici", aggiunge il sindaco di Firenze. Secondo Nardella "serve uno scatto in avanti, altrimenti non riusciremo a dare una risposta strutturale a questa crisi energetica".